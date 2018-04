Mancano ancora poco meno di tre mesi all’inizio del calciomercato estivo, ma nonostante ciò già intensi sono i duelli tra le società. Uno di questi è tra le capoliste dell’attuale campionato italiano: Napoli e Juventus. Sia i partenopei che i bianconeri sembrerebbero intenzionati a far loro un giovane talento svizzero, attualmente in forza al Basilea: Dimitri Oberlin. Classe 1997, Oberlin è nato a Yaoundè (Camerun) ma naturalizzato svizzero. È un attaccante molto interessante per la sua versatilità: il giovane nasce come punta centrale, ma può ricoprire senza troppi problemi diversi ruoli in quella zona del campo -quest’anno è stato impiegato come ala sinistra, ala destra, seconda punta, trequartista, oltre che, naturalmente, come punta centrale-. Oberlin, di proprietà del Salisburgo, attualmente milita nel Basilea, dove si è trasferito in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una cifra modesta che senza dubbio permetterà al club svizzero, qualora lo riscattasse, di realizzare un’importante plusvalenza visto il talento del ragazzo.

Oberlin è un attaccante molto rapido, dotato di un buon dribbling, e inarrestabile in campo aperto. Ha un buon fiuto del gol, ma sotto questo aspetto può migliorare, anche se la rete messa a segno a settembre contro il Benfica in Champions League è stata pazzesca. Quest’anno ha collezionato con il Basilea 32 presenze -di cui 8 in Champions League- contraddistinte da 9 gol -ben 4 in Champions- e 1 assist. Oberlin, in Italia, è seguito con molto interesse dalla Juventus -verso la quale aveva mostrato il suo apprezzamento in passato, quando confessò che gli sarebbe piaciuto vestire la maglia bianconera- e dal Napoli. Secondo Calciomercato.com, lo staff degli azzurri lo avrebbe monitorato dal vivo in occasione del match giocato tra le nazionali under 21 di Svizzera e Portogallo. Ad oggi non c’è stata nessuna offerta, ma in estate, dopo aver appreso le mosse del Basilea sul giocatore, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lo svizzero.