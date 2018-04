Serie B, Frosinone-Spezia: le probabili formazioni, i ciociari non possono più sbagliare

Nella 35.a del campionato cadetto il Frosinone cerca il riscatto contro lo Spezia di Fabio Gallo, gli uomini di Moreno Longo devono riscattare la pesante sconfitta di Parma che ha permesso al Palermo di agganciare i ciociari.

Nella gara tra Frosinone e Spezia c’è in palio la promozione in massima serie vista la classifica importante delle due compagini, il Frosinone sta inseguendo la promozione diretta mentre i liguri inseguono l’ottava piazza distante solamente 4 punti che consentirebbe la qualificazione ai play off. Nella scorsa giornata la squadra di Longo ha gettato al vento la ghiotta opportunità di tenere a distanza Palermo e Parma cadendo al Tardini, lo Spezia invece è stato beffato tra le mura amiche dalla capolista Empoli che ha ottenuto un insperato pareggio dopo aver subito gli attacchi veementi dei liguri. I ciociari si trovano attualmente in terza posizione a pari punti con il Palermo che ha il vantaggio degli scontri diretti, lo Spezia si trova in decima posizione a quota 46 e si sta giocando l’ingresso tra le prime otto con Carpi, Foggia, Venezia e Cittadella.

Questa sera alle 20:45 ci sarà la sfida tra Parma e Cittadella con i ducali che si sono inseriti prepotentemente nella lotta per la seconda posizione, contro i veneti la squadra di Roberto D’Aversa cerca la quinta vittoria consecutiva che metterebbe ancora più pressione su Palermo e Frosinone. Il Frosinone non può sbagliare e nella gara contro lo Spezia l’unico risultato utile è la vittoria, alla fine del campionato mancano solamente otto gare e lasciare punti per strada in questo momento potrebbe rivelarsi una catastrofe. Per ritrovare la vittoria serviranno le reti di Daniel Ciofani e Federico Dionisi, quest’ultimo nell’ultimo periodo è stato spesso spedito in panchina viste le sue prestazioni al di sotto della media.