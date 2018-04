Mercoledì Juve già in campo a Crotone, vediamo le possibili scelte del tecnico Allegri che dovrà fare a meno di De Sciglio e di Pjanic, uscito malconcio contro la Sampdoria. Si prospetta un altra gara da titolare per Howedes una rarita’ quest’ anno. Dopo la buona prestazione con goal contro la Samp altra occasione, con Asamoah Chiellini e Rugani a completare il reparto. On mediana sicuro l’ impiego do Bentacurt al posto di Pjanic, con la possibilità di far rifiatare uno fra Khedira e Matuidi, in vista dello scontro diretto col Napoli di domenica. Solo uno dei due partirà titolare, con Marchisio che potrebbe partire dall’ inizio. In attacco l’ attenzione e’ tutta su Higuain che e’ diffidato e a rischio squalifica. Potrebbe riposare e esserci la possibilità di vedere Mandzukic al centro dell’ attacco, con Cuadrado e Dybala a supporto. Costa con le sue accelerazioni, potrebbe servire a gara in corso, gestirlo rappresenta l’ arma vincente per questo finale di stagione. Da citare per la cronaca, l’ ormai imminente recupero di Bernardeschi che vede almeno la panchina per la supersfida del 22. La gara tra bianconera è ricca e Allegri si è dimostrato sempre molto bravo nel gestirla al meglio. Anche in questo rush finale, tutti avranno la possibilità di garantire il loro contributo.