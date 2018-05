Serie A, Probabili Formazioni ultima giornata: Napoli con Milik dal 1′, Lazio recupera Immobile

Lotta all’ultimo posto per salvarsi, per l’accesso diretto all’Europa League e alla prossima Champions League: questi sono gli ultimi squilli di questa Serie A che ha regalato emozioni, spettacolo, tanto divertimento e che ha visto trionfare la solita Juventus. Il big match della 38esima giornata è sicuramente Lazio-Inter, partita che decreterà quali delle due compagini accederà ai gironi della prossima Champions League. Da un lato la Lazio di Simone Inzaghi che, trascinato dai goal di Immobile, sogna di tornare alla massima competizione europea dopo essere stati eliminati l’ultima volta ai preliminari per mano del Bayer Leverkusen. Dall’altro c’è l’Inter di Luciano Spalletti che, nonostante il blackout di circa 2 mesi, si ritrova all’ultima giornata a giocarsi un obbiettivo che ormai manca da troppi anni in casa nerazzurra. Insomma, si preannuncia un vero e proprio spettacolo all’Olimpico.

Per quanto riguarda la battaglia salvezza occhi puntati su Cagliari-Atalanta, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria, Udinese-Bologna e Chievo-Benevento con il Crotone di Zenga chiamato a fare una vera e propria impresa a Napoli per salvarsi. Invece è prevista un sfida a distanza tra Milan e Atalanta per il sesto posto.

Probabili Formazioni Ultima giornata di Serie A

JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiellini, Howedes, Khedira

VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Fossati, Zuculini; Verde, Cerci, Fares.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Zaccagni, Bianchetti, Buchel, Valoti, Calvano, Laner, Kean, Lee

GENOA-TORINO

GENOA (3-5-2): Lamanna; Izzo, Rossettini, El Yamiq; Biraschi, Bertolacci, Veloso, Hiljemark, Omeonga; Medeiros, Lapadula.

Squalificati: Zukanovic | Indisponibili: Bessa, Laxalt, Lazovic, Migliore, Perin, Rosi, Spolli

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lyanco, Bonifazi

CAGLIARI-ATALANTA

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Lykogiannis; Farias, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castan, Ceter

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Caldara, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

Squalificati: Masiello, Toloi | Indisponibili: Spinazzola, Petagna, Rizzo, Cornelius

CHIEVO-BENEVENTO

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Inglese.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cacciatore

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Diabaté, Parigini.

Squalificati: Lucioni | Indisponibili: Antei, Billong, Costa, D’Alessandro, Memushaj, Lombardi, Iemmello

MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Squalificati: Borini, Montolivo | Indisponibili: Conti, Biglia, Zapata

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo; Chiesa, Saponara; Simeone.

Squalificati: Veretout | Indisponibili: Lo Faso

NAPOLI-CROTONE

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiriches, Ounas

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Nalini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Budimir, Benali

SPAL-SAMPDORIA

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Schiavon, Kurtic, Viviani, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci.

Squalificati: Cionek, Everton Luiz, Salamon | Indisponibili: Borriello, Meret, Mattiello

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Sala, Quagliarella, Viviano, Barreto

UDINESE-BOLOGNA

UDINESE (4-4-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Barak, Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul; Lasagna.

Squalificati: Behrami | Indisponibili: Angella

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, S. Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Avenatti, Krejci.

Squalificati: Helander | Indisponibili: Di Francesco, Gonzalez, Mbaye, Palacio, Pulgar

LAZIO-INTER

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Parolo, Luis Alberto

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

SASSUOLO-ROMA

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Ragusa, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Goldaniga, Lirola, Adjapong, Lemos, Sensi

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.