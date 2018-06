Girone E Mondiali 2018: risultati, classifica e calendario

Girone E Mondiali 2018, composizione del gruppo: il girone annovera tra le sue fila il Brasile, vincitore di cinque coppe del Mondo, assoluti favoriti anche in questa edizione del Mondiale, la Svizzera e la Serbia, pronte a contendersi il secondo posto, e infine la sorprendente Costa Rica, che nell’ultimo Mondiale riuscì a battere l’Italia nel girone e arrivare ai quarti di finale.

La formazione verdeoro rappresenta a tutti gli effetti la squadra da battere: assoluti dominatori del girone di qualificazione sudamerica, ha un gruppo di successo composto da Alisson tra i pali, autore di un’eccezionale stagione con la maglia della Roma, giunto ad un passo dalla finale di Champions League, Marcelo, il gioiellino Neymar, Douglas Costa.

Occhio anche alla Nazionale elvetica: il faro della squadra è Xhaka, particolare attenzione anche su Shaqiri, lo juventino Lichtsteiner e Rodriguez. Rappresenta una squadra a tutti gli effetti molto compatta, una vera e propria spina nel fianco pronta a concorrere per la conquista almeno della seconda posizione che le consentirà di passare al turno successivo.

Sarà interessante vedere all’opera la Serbia del laziale Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juventus: è inutile ammettere che la formazione balcanica farà perno sul centrocampista biancoceleste. Interessanti profili sono quelli di Kolarov, Matic e Ljajic. Tanta forza fisica a disposizione dei serbi che potrà evidentemente mettere in difficoltà le avversarie.

Considerata la Cenerentola del girone, la Costa Rica punta tutto sulla stella Joel Campbell, autore di 15 reti in 75 presenze: nello scorso Mondiale disputatosi in Brasile, ha sorpreso davvero tutti, fermando la sua straordinaria corsa solamente ai quarti di finale. La speranza è quella di ripetersi, sebbene il girone non sia particolarmente facile: sognare è lecito.

Girone E Mondiali 2018 – CALENDARIO



Prima giornata – Girone E Mondiali 2018

Costa Rica-Messico domenica 17/6 h. 14.00 (Samara) – Diretta TV: Italia 1

Brasile-Svizzera domenica 17/6 h. 20.00 (Rostov) – Diretta TV: Canale 5

Seconda giornata – Girone E Mondiali 2018

Brasile-Costa Rica venerdì 22/6 h. 14.00 (San Pietroburgo) – Diretta TV: Italia 1

Serbia-Svizzera venerdì 22/6 h. 20.00 (Kaliningrad) – Diretta TV: Italia 1

Terza giornata – Girone E Mondiali 2018

Serbia-Brasile mercoledì 27/6 h. 20.00 (Mosca) – Diretta TV: Italia 1

Svizzera-Costa Rica mercoledì 27/6 h. 20.00 (Novgorod) – Diretta TV: Canale 20

Girone E Mondiali 2018 – CLASSIFICA

