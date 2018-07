Serie A, Champions ed Europa League su Sky nella stagione 2018/19

Dopo l’accordo con Mediaset Premium pochi giorni fa, intorno alle 19 di oggi è arrivata la conferma del nuovo accordo commerciale tra Sky Italia e Perform Group per i diritti tv del prossimo triennio in Serie A. I clienti Sky, infatti, avranno la possibilità di vedere le tre gare, all’ inizio date a Perform Group (DAZN) su SkyQ, il servizio online della pay tv di Murdoch. Su SkyQ si potranno infatti vedere sia le tre gare di Serie A che tutti i match di Serie B. Ticket a prezzi vantaggiosi per gli abbonati Sky.

Presentata la nuova stagione di Sky Sport: Serie A, Champions ed Europa. I volti della pay tv

Oggi pomeriggio si è tenuta a Milano la presentazione della nuova stagione 2018/19 di Sky Sport. Tante le novità in vista: dalla Serie A all’ Europa League passando per Champions League e Bundesliga. Poi ancora tennis, rugby, atletica leggera, wrestling e basket internazionale. Insomma, #SkySportTuttoDaVivere. Ma vediamo nel dettaglio le principali novità:

Champions League 2018/19: Ilaria D’Amico nuova padrona di casa. Ospiti internazionali

La nuova Champions League (138 partite compresa la SuperCoppa Europea) con ben 4 squadre italiane impegnate (Juventus, Napoli, Roma e Inter) avrà una nuova stella che si aggiunge al firmamento della coppa più ambita. Ilaria D’Amico, dopo quindici anni alla guida di Sky Calcio Show, sarà la nuova padrona di casa della Champions. Al suo fianco tanti i volti di Sky: Billy Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Luca Vialli e una nuova new entry, Andrea Pirlo. Ma non è finita qui, a completare la super squadra è stato chiamato anche un allenatore leggendario, Fabio Capello.

Europa League, Bundesliga e Premier League

Su Sky anche la UEFA Europa League, che quest’ anno vedrà in campo Milan, Atalanta e Lazio: padrona di casa sarà ancora Anna Billò. Ma a partire per prima, il 10 agosto, sarà la Premier League con Maurizio Sarri che vorrà provare a portarsi a casa la prima gioia personale sulla panchina del Chelsea. A seguire tornerà la Bundesliga, che dopo la chiusura di Fox Sports, sarà visibile sul nuovo canale Sky Sport Football insieme alla Premier.

Sky la casa del Wimbledon. Accordo fino al 2022

Visti gli ottimi successi dell’ edizione appena conclusasi, Sky ha deciso di rafforzarsi sempre di più acquisendo i diritti di trasmissione del torneo di Wimbledon per quattro anni fino al 2022. Un impegno senza precedenti, con una copertura senza paragoni dei più prestigiosi tornei e campionati di tanti altri sport. Su Sky ancora NBA per vivere ancora lo spettacolo del basket americano. Senza dimenticare Formula 1, golf, rugby, l’ATP Masters 1000 di tennis, la grande atletica della Diamond League e tanto altro.

Le produzioni originali targate Sky Sport

Gli abbonati Sky, con l’ inizio della Serie A, potranno tornare a vedere le grandi produzioni originali di Sky Sport, vero e proprio fiore all’occhiello della programmazione. Sport e cultura s’intrecciano nelle rubriche diventate ormai degli appuntamenti imperdibili per tutti gli abbonati: da Federico Buffa alle interviste di Paolo Condò, passando per le interviste di Matteo Marani e infine con I Signori del Calcio.

La Serie A su Sky: Ilaria D’Amico passa il testimone ad Alessandro Bonan. Confermato Fabio Caressa con Sky Calcio Club

La Serie A è il fiore all’ occhiello della pay tv di Murdoch e per questo non sono mancate le novità. La principale novità riguarda Ilaria D’Amico, che dopo 15 anni ha passato il testimone della conduzione ad Alessandro Bonan, volto storico de “Calciomercato – L’Originale”. Confermati invece Sky Calcio Live, per le partite del sabato dalle 14, Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i loro ospiti per commentare i match della giornata appena trascorsa, ed infine Sky Calcio Show, nel pomeriggio della domenica.

Sky è pronta a partire e voi?