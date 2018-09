LIVE Ripescaggi Serie B, attesa per la sentenza del TAR. DS Pro Vercelli:”Domenica giochiamo”

19:30, ripescaggi Serie B: la Pro Vercelli è pronta per il campo. “Il 30 giocheremo di sicuro“. Raggiunto da La Stampa, il ds della Pro Vercelli, Massimo Varini, ha fissato un termine ultimo per l’avvio del campionato: “Non credo ci siano più i margini per stare alla finestra. Siamo a fine settembre: non si può andare oltre nell’attesa di sapere dove giocheremo. Noi ci prepariamo per giocare la trasferta contro l’Albissola: ora la testa dei ragazzi deve essere tutta sul campo”.



18:50, conclusa l’udienza del Palermo al Tar. Non solo ripescaggi Serie B, anche la Serie A è argomento di discussione oggi a Roma. Si è conclusa anche l’udienza del Tar relativa al ricorso presentato da Maurizio Zamparini sugli atti e comportamenti di slealtà ed anti-sportività messi in atto dal Frosinone,tenuto anche conto che, dopo averlo ribadito noi fino allo sfinimento era arrivato a conferma della bontà delle nostre ragioni addotte a favore del Palermo, anche il pronunciamento del Coni che dava ragione ai rosanero.



17:00, attesa per la sentenza sui ripescaggi Serie B. Dovrebbe arrivare nella serata di oggi o nella mattinata di domani la sentenza del Tar Lazio sul caos Serie B. Indiscrezioni parlano anche di un intervento del governo. L’attesa continua.



13:35, ripescaggi Serie B: attesa per la sentenza del TAR. Conclusa l’udienza sul caos Serie B al TAR Lazio (che deciderà oggi anche sul caso Frosinone-Palermo). In mattinata si è discusso il ricorso della Pro Vercelli, che aveva chiesto l’astensione del presidente della Prima sezione del tribunale amministrativo (per incompatibilità) senza ottenerla, nel pomeriggio è attesa la sentenza.

10:15, ripescaggi Serie B: sperano anche Catania, Novara, Siena ed Entella. Non solo Pro Vercelli e Ternana, anche altre squadre guardano con molto interesse a quello che sta accadendo oggi a Roma. Catania, Entella, Novara e Siena, citate in rigoroso ordine alfabetico, aspettano di sapere il loro destino. il Novara ha fatto un nuovo passo avanti. Infatti, il club piemontese ha chiesto alla FIGC l’ammissione in sovrannumero in Serie B nel caso in cui venisse accettata quella dell’Entella.

Ripescaggi Serie B, altra puntata della storia infinita. Siamo al 26 settembre, la Serie B ha già giocato delle giornate di campionato e ancora non si sa quale sia il format definitivo del campionato. Oggi al TAR del Lazio, a partire dalle 9:30, ci discutono i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli contro il campionato a 19 squadre. I magistrati Germana Panzironi (presidente sezione), Daniele Dongiovanni (relatore) e Francesca Petrucciani, 43enne romana, saranno chiamati a decretare la giuridicità della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 11 settembre con la quale erano state dichiarate “inammissibili” le richieste di ripescaggio. I legali della Pro Vercelli, gli avvocati Flavia Tortorella e Cesare Di Cintio, hanno depositato una richiesta per chiedere che la 55enne romana Panzironi, “leader” del collegio giudicante, si astenga dal partecipare alla discussione per una «parentela non smentita» con una professionista dell’ufficio legale di Coni Servizi, di cui è presidente il commissario FIGC Roberto Fabbricini.

Ripescaggi Serie B, cosa può succedere al TAR?

Ripescaggi Serie B, ecco cosa può accadere oggi a Roma. Oggi saranno due le possibilità a disposizione del TAR laziale: o riconosce la veridicità della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, oppure disconoscerne gli effetti, innescando in tal modo una nuova miccia. Il 28 settembre, venerdì, sarà il Tribunale Federale Nazionale a riunirsi, indipendentemente dalla decisione del Tar, dovendo discutere il ricorso del Catania, ed eventualmente il Collegio di Garanzia. Il TAR del Lazio dovrà – in sostanza – dire se la palla deve ripassare al Collegio di garanzia dello sport del Coni per il ‘riesame’ (il presidente della I° sezione, per le eventuali due udienze programmate, potrebbe essere Vito Branca) dei ricorsi o la peggior soluzione per le ricorrenti, ripartire dal I° grado della giustizia sportiva andando il 28 settembre al Tribunale Federale Nazionale (sezione disciplinare) del presidente Cesare Mastrocola. Sempre oggi, la terza udienza di giornata sarà incentrata sul ricorso del Palermo per l’iscrizione al campionato di Serie A.