Nations League: le partite di oggi

E’ cominciata ieri la Nations League. Questa nuova competizione della UEFA ci ha già appassionato con partite stupende, come la partita d’esordio tra Germania e Francia, la nazionale ex campione del mondo contro i nuovi campioni del mondo. Questo match terminato, con il risultato di 0 a 0, ha messo subito in mostra le straordinarie potenzialità di questa competizione.

La serata di ieri sera ha visto, inoltre, vincere il Galles di Bale con un netto 4 a 1 ai danni dell’Irlanda.

Ma oggi è il nostro giorno. Inizia ufficialmente l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale.

Inizia questo nostro viaggio contro un avversario di tutto rispetto, la Polonia di Lewandowski e Piatek, bomber del Genoa.

L’ultima partita dell’Italia è stata a inizio estate, il 4 giugno, contro l’Olanda. Quella partita finì con un pareggio per 1 a 1. A segno per gli azzurri l’ex bianconero Simone Zaza. Prima dell’Olanda, l’Italia perse per 3 a 1 la partita giocata contro Francia, nazionale che pochi mese dopo si laureerà campione del mondo.

La Polonia, invece, arriva da una vittoria contro il Giappone ai Mondiali in Russia, vittoria inutile dopo le due sconfitte precedenti rimediate contro Colombia e Senegal.

Nella storia del calcio, Italia e Polonia si sono sfidate 14 volte, portando la vittoria in casa azzurra 5 volte contro le 3 di quella polacca. La differenza reti è a favore degli azzurri, con 19 gol segnati e 9 subiti.

Una curiosità:

Quella tra Italia e Polonia è la prima partita ufficiale per entrambi i ct. Inoltre, può esserci l’esordio del giovane Zaniolo, ragazzo che ha la possibilità di esordire in nazionale ancor prima di giocare i primi minuti in Serie A.

Il programma non si ferma, però, con gli azzurri e continua con partite molto interessanti.

In programma questa sera Turchia – Russia.

La Turchia nelle ultime 5 partite (tutte amichevoli), ha portato a casa 9 “punti” su 15, non perdendo neanche una partita.

La Russia viene anch’essa da un periodo di forma positivo. Ci ricordiamo tutti lo stupendo percorso fatto dalla Russia nel mondiale giocato in casa, cammino interrotto solo da una sconfitta ai rigori contro la finalista Croazia.

Solo 4 precedenti tra le due nazionali. La partita finì in due casi in pareggio e in altri due a favore della Russia. La Turchia, infatti, non ha mai battuto la nazionale sovietica.

Una curiosità:

L’ultima partita giocata dalla Turchia è stata proprio contro la Russia. Quella partita, amichevole, terminò con il risultato di 1 a 1.

Ecco l’elenco delle partite della Nations League in programma questa sera:

Lega A

Gruppo 3

Italia – Polonia, ore 20.45 – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna.

Lega B

Gruppo 2

Turchia – Russia, ore 20.45 – Senol Gunes Spor Kompleksi Yeni Stadyum, Trabzon.

Lega C



Gruppo 1

Albania – Israele, ore 20.45 – Elbasan Arena, Elbasan

Gruppo 4

Lituania – Serbia, ore 20.45 – LFF stadionas, Vilnius

Romania – Montenegro, ore 20.45 – Ilie Oana, Ploiesti

Lega D



Gruppo 3

Azerbaigian – Kosovo, ore 18.00 – Baki Olimpiya Stadionu, Baku

Isole Faroe – Malta, ore 20.45 – Torsvollur, Torshavn

Dove vedere la partita dell’Italia?

Potremo sostenere la nostra nazionale nella sua prima partita in questo nuovo in tv su Rai Uno o in streaming mediante la piattaforma RaiPlay.