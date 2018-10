Inter, contro il Milan la settima sinfonia nerazzurra

L’INTER CONQUISTA LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA CONTRO IL MILAN E SI PREPARA PER IL BARCELLONA

Il Derby della Madonnina n 222 va dunque all’Inter di Luciano Spalletti, in virtù della rete n 300 in un derby ufficiale messa a segno da Mauro Icardi.

Per la squadra nerazzurra, ecco giungere dunque la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa ed un temporaneo terzo posto in solitaria.

La banda Spalletti, sembra aver trovato la sua dimensione di gioco ( seppur a tratti confusionario ma estremamente solido )

La compagine interista concretizza meno di quanto dovrebbe ma concede altrettanto poco alle avversarie, con la coppia centrale Skriniar De Vrij a farla da padrone.

Il prossimo banco di prova è di quelli importanti, visto che l’avversario sarà nientemeno che il Barcellona ostacolo quantomai tosto (pur avendo indisponibile Lionel Messi ). La stracittadina milanese ha però consegnato al tecnico di Certaldo brutte notizie per quanto concerne gli infortuni, vista la pesante assenza di Radja Nainggolan.

Luciano Spalletti dovrà progettare una squadra solida e cinica, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche del suo ” serpentesco attaccante ” Mauro Icardi.

Il match al Camp Nou è decisamente tra i più sentiti della storia recente interista, dopo le due vittorie ottenute contro Tottenham e Psv Eindhoven.

Vedremo se ci saranno possibili variazioni tattiche magari con l’inserimento di Lautaro Martinez dall’inizio.