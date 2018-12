Calcio, Coppa Italia: accoppiamenti e date degli ottavi di finale

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha ufficializzato la composizione del tabellone della Coppa Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione. A partire da quest’anno è stato introdotto il sorteggio del campo, dagli ottavi di finale in poi, in caso in cui una squadra di Serie A “testa di serie” (classificatasi nel campionato scorso dal 1°all’8° posto) incontra un’altra squadra di A non “testa di serie” (classificatasi nel campionato scorso dal 9° al 17° posto, o neopromossa). Invece per Inter, Lazio e Roma che incontreranno squadre di Serie B o Serie C, il sorteggio in questo non è stato fatto perchè hanno il diritto per regolamento di giocare in casa.

Questa nuova regola è stata fatta per rendere la competizione più spettacolare ed equilibrata e ironia della sorte delle squadre teste di serie solamente il Napoli è stato sorteggiato in casa, mentre Juventus, Milan, Atalanta e Fiorentina esordiranno nella Coppa Nazionale in trasferta.

Ricordiamo inoltre che in caso di tempi supplementari, verrà consentita un’ulteriore sostituzione per le squadre, come già avvenuto nei Mondiali di Russia 2018. Sono confermati l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT) e Video Assistant Referee (VAR) a partire dagli ottavi di finale.

Di seguito le date e i match degli ottavi finale di Coppa Italia (gli orari sono da definire):

Sabato 12 gennaio

Bologna-Juventus

Lazio-Novara

Sampdoria-Milan

Domenica 13 gennaio

Inter-Benevento

Napoli-Sassuolo

Torino-Fiorentina

Lunedì 14 gennaio

Cagliari-Atalanta

Roma-Virtus Entella