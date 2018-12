LIVE Viterbese-Paganese, diretta risultato in tempo reale: probabili formazioni

Allo stadio Enrico Rocchi di scena l’incontro Viterbese-Paganese, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone C: il fischio di inizio del match, in programma nel giorno di Santo Stefano, è previsto per le ore 17.30.

Gli uomini del tecnico Stefano Sottili sono reduci dal prezioso pareggio per 1-1 contro il Rende, terza forza del campionato: alla rete del vantaggio siglata da Pacilli è giunto il pareggio di Rossini che ha ristabilito la parità. Nelle ultime cinque sfide, oltre ad impattare contro la compagine calabrese, il club del presidente Camilli ha battuto Potenza per 1-0 e Bisceglie per 4-0, pareggiato contro il Trapani per 2-2 e perso contro la Vibonese per 1-0, totalizzando uno score di otto punti conquistati su quindici disponibili.

In classifica i Leoni gialloblù occupano la terzultima posizione con 9 punti all’attivo, frutto di due successi, tre pareggi e cinque sconfitte: ovviamente il club laziale deve ancora recuperare sette gare, a causa del lungo stop per i contenziosi in corso di definizione e alle conseguenti polemiche sorte in merito all’inserimento della società nel girone C di Serie C.

Alquanto deficitario l’andamento della Paganese, che nell’ultimo turno di campionato ha subito la dodicesima sconfitta stagionale, contro il Trapani che ha ottenuto così il primo successo dell’anno in Campania, battendo la locale formazione con un netto 3-1. Nelle precedenti sfide sono arrivati due pareggi interni contro Matera per 2-2 e Vibonese per 1-1, che fanno da contraltare ad altrettanti sconfitte per 1-0 contro la Virtus Francavilla e per 4-1 contro il Rieti, in quelli che possono essere considerati a tutti gli effetti due importanti scontri salvezza.

Gli azzurrostellati sono desolatamente ultimi in classifica con 5 punti all’attivo, frutto di altrettanti pareggi e dodici sconfitte, mentre la casella delle vittorie è ancora ferma sullo 0.

A dirigere il match Viterbese-Paganese è stato designato il signor Fabio Pasciuta della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio della sezione di Molfetta e Stefano Camilli della sezione di Foligno.

Le probabili formazioni di Viterbese-Paganese

VITERBESE (4-3-3): Forte; De Giorgi, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin, Damiani, Cenciarelli; Vandeputte, Saraniti, Pacilli. A disposizione: Micheli, Atanasov, Perri, Ngissah, Bovo, Palermo, Milillo, Messina, Polidori, Otranto, Artioli, Molinaro. Allenatore: Stefano Sottili

PAGANESE (4-3-1-2): Santopadre; Tazza, Piana, Punzi, Della Corte; Carotenuto, Sapone, Nacci; Scarpa; Cesaretti, Parigi. A disposizione: Galli, Garofalo, Buonocore, Diop, Acampora, Gargiulo, Gaeta, Cappiello, Longo, Della Morte, Alberti. Allenatore: Fabio De Sanzo