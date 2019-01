Atalanta-Juventus streaming gratis e diretta tv Coppa Italia, oggi 30 gennaio dalle 20.45

Stasera alle ore 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia scenderanno in campo Atalanta-Juventus, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Come gli ottavi, sara una gara ad eliminazione diretta e in caso di parità al ’90 ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Nel turno precedente i bergamaschi hanno eliminato il Cagliari vincendo in Sardegna per 2-0 con reti nel finale di Zapata e Pasalic; stesso risultato per i campioni d’Italia che hanno battuto in trasferta il Bologna grazie ai gol di Bernardeschi e Kean. La vincente della sfida di stasera incontrerà nella semifinali la vincente di Fiorentina-Roma in programma oggi pomeriggio alle ore 18.15 in terra toscana.

Sono quattordici i precedenti tra le due squadre con i bianconeri in vantaggio per cinque vittorie a tre, mentre i pareggi sono sei. Nella scorsa edizione Atalanta-Juventus si sono incontrate in semifinale andata e ritorno che hanno visto gli uomini di Massimiliano Allegri vincere entrambe le sfide per 1-0: a Bergamo rete di Higuain al 3′ minuto, a Torino sempre 1-0 con rigore di Pjanic al 75′. In questa stagione il match di campionato si è giocato alla 18.a giornata, il giorno di Santo Stefano e la squadra di Gian Piero Gasperini è riuscita a fermare sul pareggio (2-2 il finale) i piemontesi.

30Il match sarà diretto dal Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni. QUI ATALANTA – Tra i pali giocherà il secondo Gollini, mentre in difesa rispetto al match di domenica contro la Roma dovrebbero partire dall’inizio Masiello e Palomino, in mezzo al campo turno di riposo per Pasalic (al suo posto Pessina), mentre in attacco confermato il trio delle meraviglie Zapata-Gomez-Ilicic. QUI JUVENTUS -In difesa con l’infortunio di Bonucci spazio a Rugani con Cancelo totalmente recuperato che partirà dal primo minuto, per il posto di terzino sinistro ballottaggio Alex Sandro-Spinazzola; a centrocampo importanti i rientri di Pjanic e Khedira. In attacco insieme agli insostituibili Ronaldo ed Dybala, questa volta spazio dall’inizio a Bernardeschi.

Atalanta-Juventus come seguire il match in tv e streaming

Come tutte le partite dell’attuale edizione della Coppa Italia, Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta dalla Rai: visione in chiaro per tutti su Rai Uno, con collegamento a partire dalle ore 20.30. Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming su sito RaiPlay.it. La telecronaca del match sarà affidata ad Luca De Capitani, mentre a bordocampo ci saranno Lucio Michieli e Thomas Villa.