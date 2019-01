Calcio, Coppa Italia: date e orari dei quarti di finale

Ieri pomeriggio la Lega Calcio ha ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno in gara unica con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità al termini dei 120 minuti di gioco, mentre poi nelle semifinali ci saranno le sfide andata e ritorno. Sono rimaste in lizza tutte le squadre che erano teste di serie e che nella passata stagione erano arrivate nelle prime otto posizioni della classifica.

Martedì 29 gennaio alle ore 20.45 aprirà la tre giorni di Coppa Italia il match del Meazza di Milano tra Milan-Napoli che curiosamente si incontreranno anche il sabato prima in campionato e sempre in casa dei rossoneri; il giorno dopo ci saranno due sfide ovvero Fiorentina-Roma match che sarà giocato al Franchi di Firenze alle ore 17.30 e Atalanta-Juventus alle ore 20.45 all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Chiuderà il quadro giovedì 31 gennaio alle ore 21, Inter-Lazio, match che si giocherà sempre al Meazza di Milano.

Ricordiamo che i tutti i match saranno trasmessi dalla Rai in diretta e in esclusiva.

Nei giorni scorsi si era fatta un pò di confusione se ci dovesse essere il sorteggio degli incontri o meno, la Lega Calcio ha chiarito in una nota quanto segue: “In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide dei quarti di finale che si disputano tra una Società di Serie A “Testa di Serie” e una Società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio”.

Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia: