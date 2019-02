Fiorentina-Atalanta. Questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia che vedrà scendere in campo Fiorentina ed Atalanta. Le due squadre vengono da due momenti opposti, altalenante il rendimento viola nelle ultime partite, leggera crisi per i bergamaschi. Gli uomini di Stefano Pioli vengono da 9 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia (4 vittorie e 5 pareggi) e nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 3-3 contro l‘Inter. I viola giungono a questa semifinale d’andata di Coppa Italia dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Torino vincendo in trasferta 2-0 grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, mentre ai quarti hanno schiantato 7-1 la povera Roma di Di Francesco. L’Atalanta di Gianpiero Gasperini non sta attraversando un buon momento di forma, infatti è reduce da due sconfitte consecutive in campionato (1-3 con il Milan a Bergamo e 2-0 a Torino contro il Toro nell’ultimo turno di Serie A), dopo che arrivava da tre vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia. I bergamaschi giungono a questa semifinale d’andata di Coppa Italia dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Cagliari 0-2 in trasferta, mentre nei quarti di finale Gomez e compagni hanno sconfitto 3-0 la Juventus in casa.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni. QUI FIORENTINA- Pioli si affiderà al consueto 4-3-3 e schiererà la migliore formazione possibile, considerando che la Coppa Italia è diventato un obiettivo concreto per i viola. Davanti a Lafont; difesa a 4 composta sugli esterni da Milenkovic e l’insostituibile Biraghi, mentre al centro della difesa spazio alla coppia Vitor Hugo-Ceccherini. A centrocampo Fernandes al centro, mentre ai suoi lati agiranno Benassi e Veretout. Davanti il tridente sarà composto da Muriel e Chiesa sulle corsie esterne, mentre la punta centrale sarà con ogni probabilità Giovanni Simeone. QUI ATALANTA- Gasperini dopo le due sconfitte consecutive in campionato, vuole rialzare la testa in Coppa e per farlo schiererà la formazione titolare. Il modulo scelto dal tecnico bergamasco sarà il 3-4-1-2 con Berisha tra i pali; terzetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini; centrocampo a 4 composto da Hateboer e Castagne esterni, mentre in mediana agiranno De Roon e Pasalic; Gomez agirà alle spalle del duo Ilicic-Zapata ma l’argentino e lo sloveno potrebbero scambiarsi spesso di posizione. Arbitro dell’incontro: il signor Doveri della sezione di Roma I.

Fiorentina-Atalanta, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva in chiaro sulle reti Rai. Nello specifico questo quarto di finale tra Fiorentina e Atalanta sarà trasmesso su Rai Uno. Ma per chi non vorrà guardare il match in televisione, sarà possibile usufruire del servizio Raiplay.it, sito messo a disposizione dalla Rai, tutto gratuito.

Fiorentina-Atalanta, i precedenti. Il confronto di questa sera tra le due squadre sarà il numero 115, nei 114 precedenti tra viola e bergamaschi a sorridere sono i viola: 49 i successi della Fiorentina, 28 i successi della ‘Dea’ e 36 pareggi. Nella gara di campionato di questa stagione del 30/09/2018, sono stati i viola a portare a casa la vittoria vincendo per 2-0 al Franchi grazie alle reti siglate da Veretout e Biraghi.