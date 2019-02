Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, oggi 24 febbraio dalle 20.30

Questa sera alle ore 20.30 al Franchi di Firenze si giocherà il posticipo della 25.a giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Inter, in un match che si preannuncia molto emozionante. I viola si trovano attualmente al nono posto con 35 punti e vengono dalla bella vittoria in casa della Spal, mentre i nerazzurri sono terzi con 46 punti grazie anche alle due vittorie consecutive contro Parma e Sampdoria, buon momento confermato anche in Europa League con il 4-0 inflitto agli austriaci del Rapid Vienna.

Nel match di andata vittoria dei lombardi per 2-1; mentre i precedenti giocati nel capoluogo toscano sono 80 e vede i padroni di casa in vantaggio per 29 a 18 con 33 pareggi dove il risultato più frequente è l’1-1 uscito anche nella scorsa stagione con gol degli argentini Icardi e Simeone.

Dirige il match Rosario Abisso di Palermo.

Due gli indisponibili per parte: Luciano Spalletti non potrà contare su Keita ancora non recuperato cosiccome Icardi, che dopo il caso che ha portato il club a togliere la fascia di capitano, deve risolvere ancora i problemi al ginocchio; Ovviamente fuori anche il difensore croato Vrsaljko che sarà fuori tutta la stagione dopo l’intervento al ginocchio.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di capitan Pezzella (out altri 20 giorni) e dell’attaccante belga Mirallas.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. All. Pioli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Fiorentina-Inter diretta tv:

La tv sfida Fiorentina-Inter in programma allo stadio Franchi di Firenze alle ore 20.30 sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno HD (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A HD (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite), con collegamento a partire dalle ore 20.00 con Sky Calcio Show, contenitore domenicale condotto da Alessandro Bonan, mentre la diretta del match è prevista dalle ore 20.25.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento dell’ex calciatore Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Andrea Paventi e Vanessa Leonardi.

Fiorentina-Inter diretta streaming:

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Franchi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.