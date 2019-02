Questa sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l’andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Le due squadre stanno attraversando un momento di forma decisamente diverso. I biancocelesti sono reduci da ben tre sconfitte consecutive. La squadra di Inzaghi giovedì scorso è uscita ai sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia, perdendo sia l’andata che al ritorno. Come se non bastasse, anche in campionato la Lazio non se la sta passando bene. Nelle ultime 5 partite, i biancocelesti hanno raccolto soltanto 6 punti, figli di 2 vittorie e 3 sconfitte. Segnali negativi, inoltre, arrivano anche dall’attacco. La Lazio ha segnato soltanto 1 gol nelle ultime tre partite.

Il Milan, al contrario, giunge a questa sfida nel migliore dei modi. I rossoneri sono in serie positiva da ben 10 partite. Nel 2019, la squadra di Gattuso ha perso soltanto la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Ad incidere positivamente sul rendimento dei rossoneri è stato senza dubbio l’arrivo di Piatek. Nelle prime 6 partite giocate con la maglia rossonera, il polacco ha messo a segno ben 7 gol. È il secondo anno consecutivo che Lazio e Milan si affrontano in semifinale di Coppa Italia. Lo scorso anno, la sfida si decise ai calci di rigore, dove ad avere la meglio furono i rossoneri.

Lazio-Milan streaming RaiPlay e diretta TV Coppa Italia, dove vedere il match oggi 26/02

Lazio-Milan, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1. L’andata della prima semifinale di Coppa Italia, inoltre, potrà essere seguita anche in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’applicazione di RaiPlay.