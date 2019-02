Partite Serie B oggi 26.a giornata: Lecce-Verona il clou, il programma dei match

Partite Serie B. Serie B che dopo il turno che si è giocato tra sabato e domenica, scende nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, che si disputerà quasi interamente quest’oggi ma prevede due posticipi domani, che concluderanno il programma della 7.a giornata di ritorno.

Serie B, programma partite martedì 26 febbraio



26.a giornata di Serie B che si aprirà nel pomeriggio con l’anticipo delle ore 18 tra Benevento e Pescara, mentre sono 6 le gare che si disputeranno alle ore 21: Ascoli-Foggia, Cosenza-Carpi, Crotone-Palermo, Lecce-Verona, Padova-Brescia e Salernitana-Cremonese. Domani sera chiuderanno questo turno infrasettimanale in serie B i due posticipi: Venezia-Perugia alle ore 19 e Spezia-Livorno alle ore 21.

Benevento-Pescara. Il Benevento dopo il pareggio esterno di Foggia ospita allo stadio ‘Vigorito’ il Pescara di Pillon. E’ uno dei match più interessanti di giornata, considerando che le due squadre in classifica sono separati da un solo punto. I padroni di casa sono scivolati in quarta posizione dopo il pareggio contro il Foggia e sono stati scavalcati dallo stesso Pescara, che all’ ‘Adriatico’ ha battuto 2-0 il Padova, adriatici alla seconda vittoria consecutiva, mentre i campani dopo tre vittorie consecutive hanno ottenuto un pareggio. Risultato dell’andata: vittoria per 2-1 del Pescara.

Ascoli-Foggia. Allo stadio ‘Del Duca’ si affrontano due squadre che hanno come obiettivo la salvezza. I padroni di casa guidati in panchina da Vivarini nell’ultimo turno hanno ottenuto un importante successo allo ‘Zini’ di Cremona e sono tornati alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Il Foggia di Padalino invece è reduce da quattro pareggi consecutivi e l’ultimo è arrivato sabato sera nella gara giocata allo stadio ‘Zaccheria’ contro il Benevento. Risultato dell’andata: vittoria per 3-2 del Foggia.

Cosenza-Carpi. I padroni di casa vengono da un buon momento di forma e ospitano allo stadio ‘Marulla’ un Carpi bisognoso di punti per restare aggrappato alla serie B. I calabresi sono reduci da due vittorie consecutive in campionato e l’ultima è arrivato su un campo difficile, come quello del Perugia. Il Carpi di Castori dopo due sconfitte consecutive è tornato alla vittoria sabato nel match pirotecnico contro lo Spezia dopo lo svantaggio per 1-2 e ha vinto la gara nel recupero. Risultato dell’andata: pareggio per 1-1.

Crotone-Palermo. I calabresi sono in netta difficoltà e quest’oggi ospitano la seconda della classe, il Palermo che nell’ultimo turno ha osservato il proprio turno di riposo. Crotone reduce da due sconfitte consecutive in campionato e l’ultima è arrivata contro il Brescia, capolista. I calabresi, complice la sconfitta di Brescia e il contemporaneo successo del Carpi, sono stati scavalcati in classifica proprio dal Carpi e ora sono penultimi. I rosanero nell’ultima partita disputata prima del turno di riposo sono stati beffati nel finale dal Brescia. Risultato dell’andata: vittoria per 1-0 del Palermo.

Lecce-Verona. Allo stadio ‘Via del Mare’ va in scena il match clou di questo turno infrasettimanele del campionato di serie B. I pugliesi di Liverani vorranno riscattarsi dopo la pesantissima sconfitta subita per mano del Cittadella al ‘Tombolato’ ma non sarà facile contro un Verona rilanciato dalle ultime gare. Infatti gli uomini di Grosso giungono a questa gara dopo due vittorie consecutive, l’ultima giunta venerdì sera contro la Salernitana grazie ad un gol di Pazzini. Risultato dell’andata: vittoria esterna 0-2 del Lecce.

Padova-Brescia. Allo stadio ‘Euganeo’ il Padova ospita la capolista Brescia. I padroni di casa guidati da Bisoli, espulso nell’ultima gara contro il Pescara, sono in netta crisi di risultati e ciò è testimoniato dai soli 3 punti raccolti nelle ultime 5 gare e nell’ultimo turno i veneti sono stati sconfitti 2-0 sul campo del Pescara. Brescia che è al momento è a + 4 sul Palermo, complice il turno di riposo dei rosanero nell’ultimo turno, dopo la vittoria casalinga contro il Crotone 2-0. Risultato dell’andata: netto successo per 4-1 del Brescia.

Salernitana-Cremonese. Allo stadio ‘Arechi’ la Salernitana ospita la Cremonese. I campani guidati in panchina da Gregucci sono reduci dalla sconfitta di Verona contro l’Hellas ma sono sempre a 2 punti dalla zona playoff, però la Salernitana in casa non vince da tre turni. Gli ospiti sono in crisi di risultati e vengono da due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima è arrivata sabato allo ‘Zini’ contro l’Ascoli. Risultato dell’andata: scialbo 0-0.

Serie B, posticipi 26.a giornata mercoledì 27 febbraio



Venezia-Perugia (ore 19)

Spezia-Livorno (ore 21)

RIPOSA: Cittadella