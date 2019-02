Serie B, risultati e marcatori 26.a giornata: vittorie importanti per Benevento e Lecce, crolla il Palermo

Per il campionato di Serie B si sono giocati questa sera gli incontri della 26.a giornata, che si concluderà domani con i posticipi tra Venezia-Perugia (ore 19) e Spezia-Livorno (ore 21).

La capolista Brescia rischia la sconfitta a Padova, ma al minuto 77 il centrocampista Ndoj salva i lombardi che continuano a comandare la classifica con cinque punti di vantaggio sulla terza, il Palermo, che è crollata a Crotone che era in piena crisi. Gli uomini di Giovanni Stroppa, hanno dominato per 3-0, rimettendosi in corsa per la salvezza diretta. Negli scontri diretti per la promozione successi fondamentali per Benevento e Lecce che a domicilio hanno avuto la meglio per 2-1 rispettivamente su Pescara e Verona; i campani sorpassano il Palermo e si portano per la prima volta al secondo posto, mentre i pugliesi si issano al quarto posto a -1 dai siciliani terzi. Sconfitte pesanti per Pescara e Verona che scendo al quinto e sesto posto, allontanando dalla promozione diretta.

Negli sconti per la zona salvezza importante pareggio 2-2 del Foggia sul campo dell’Ascoli, grazie al tedesco Kragl che all’ultimo minuti beffa i marchigiani; altra sconfitta invece per il Carpi che perde di misura a Cosenza con un gol di Tutino, che permette ai calabresi di lasciare definitivamente la zona pericolosa, portandosi addirittura a un tiro di scoppio dai posti play off. Infine bella vittoria casalinga della Salernitana (ora ottava) che con un secco 2-0 batte la Cremonese che non riesce più a vincere e si sta pericolosamente avvicinando alla zona play out.

Risultati e marcatori 26.a giornata Serie B

Ore 19

BENEVENTO-PESCARA 2-1 [44′ Coda (B), 67′ Mancuso (P), 86′ Volta (B)]

Ore 21

ASCOLI-FOGGIA 2-2 [12′ Rosseti (A), 30′ Deli (F), 44′ Ninkovic (A), 90+6′ Kragl (F)]

PADOVA-BRESCIA 1-1 [57′ Mazzocco (P), 77′ Ndoj (B)]

CROTONE-PALERMO 3-0 [28′ Rohden, 78′ Mraz, 90+2′ Simy]

LECCE-VERONA 2-1 [34′ La Mantia (L), 52′ Lucioni (L), 90+4′ Laribi (V)]

COSENZA-CARPI 1-0 [28′ Tutino]

SALERNITANA-CREMONESE 2-0 [61′ Minala, 68′ Jallow]

VENEZIA-PERUGIA [mercoledì ore 19]

SPEZIA-LIVORNO [mercoledì ore 21]

Riposa: Cittadella