Balotelli, nel bene o nel male, volendo o non volendo, negli ultimi anni ha sempre fatto parlare di lui. Ultimamente però, con le Balotellate (prendendo in prestito il termine dalle Cassanate di Cassano, ndr.) ridotte praticamente a zero, si è parlato di super Mario solo in ottica mercato e, soprattutto, maglia azzurra: è giusto oppure no convocarlo, considerando anche che Mancini è colui che lo ha lanciato nel calcio che conta?

La discussione negli ultimi mesi è stata in grado di dividere il lato calcistico dell’Italia: c’è chi ha perso la speranza vedendo come sono terminate le varie esperienze di Balotelli e reputa terminati i gettoni convocazione e chi, invece, ha ancora grande fiducia nei suoi mezzi e lo reputa l’attaccante che può risolvere i problemi azzurri.

Cosa ha fatto scatenare la rabbia di Balotelli? Le parole di Sconcerti

Su questa diatriba si è inserito, probabilmente controcorrente, Mario Sconcerti dopo la prestazione positiva della nazionale contro la Finlandia, che ha scritto sulle pagine del Corriere della Sera: “Curiosa l’insistenza di Mancini nell’evocare il nome di Balotelli anche in fondo a una notte in cui ha trovato Kean. E dentro una squadra che è praticamente nata nei mesi scorsi senza un centravanti di ruolo. Perché sempre Balotelli allora? Perché Immobile non riesce ad essere il centravanti della nazionale e Kean deve crescere. Quagliarella, anche all’Europeo, è l’uomo da prodezza finale, da tentativo estremo. Mancini sa che a questa squadra manca un po’ di forza, siamo leggeri a centrocampo e appena normali in attacco. Kean e Balotelli riequilibrano quel vuoto senza diminuire la tecnica“. Il giornalista ha poi continuato approfondendo su Balotelli: “Può anche darsi che Balotelli meno isolato, ritemprato dal continuo confronto con una ragazzo dalle sue stesse fibre muscolari e la sua stessa capacità di catturare la gente, finisca per trovare continuità“. Niente parole al miele quindi per Balotelli ed altri membri del pacchetto attaccanti azzurri, escludendo gli elogi per Kean.



Balotelli non digerisce molto bene il commento e ci tiene a rispondere con i social, in modo da poter tirare fuori la rabbia e rispondere, oltre che a Sconcerti, a tutti quelli che hanno parlato male di lui nell’ultimo periodo. Ci ha tenuto a sottolineare che lui, qualora fosse richiamato da Mancini, potrebbe anche non accettare la convocazione. Per questo chiede un cambiamento di comportamento nei suoi confronti, o almeno il rispetto che Balotelli ha per l’Italia. Poi arriva anche un messaggio per congratularsi con Kean per l’obiettivo raggiunto.

Le foto presenti sopra sono le storie sul profilo di Mario Balotelli.