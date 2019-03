Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0 (Video Gol Serie C): le Aquile del Sud tornano al successo grazie ai gol di Signorini, D’Ursi e Fischnaller

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0. Allo stadio Oreste Granillo di Catanzaro le Aquile del Sud si aggiudicano un’importante vittoria ai danni dei bianconeri. Dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-0, nella ripresa i padroni di casa si sono scatenati siglando tre gol con Signorini, D’Ursi e Fischnaller. Grazie a questa vittoria i calabresi salgono a quota 54 e si avvicinano pericolosamente al Catania che, a causa della sconfitta subita a Reggio Calabria contro la Reggina, è rimasto fermo a 57 punti. La Sicula Leonzio, invece, ha interrotto la striscia di 7 risultati utili consecutivi, subendo la dodicesima sconfitta stagionale, la sesta fuori casa. I siciliani, dunque, rimangono dodicesimi a quota 39.

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0, il tabellino

Catanzaro (3-4-3): Furlan; Celiento, Riggio, Signorini (82’ Nicoletti); Statella, Iuliano (67’ De Risio), Maita (82’ Eklu), Favalli; Casoli (74’ Ciccone), Bianchimano (74’ D’Ursi), Fischnaller.

Sicula Leonzio (3-5-2): Pane; Aquilanti, Laezza, Ferrini; De Rossi, D’Angelo (54’ Giammone), Marano (90’ Palermo), Esposito (75’ D’Amico), Squillace; Russo (75’ Vitale), Miracoli.

Arbitro: Curti

Marcatori: Signorini, D’Ursi, Fischnaller

Ammoniti: Bianchimano, Eklu

Espulsi: Aquilanti

Quest’oggi, alle ore 14:30, allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro andrà in scena la sfida tra le Aquile del Sud e la Sicula Leonzio. I giallorossi attualmente occupano la quarta posizione con 51 punti (15 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte), e distano 6 lunghezze dal Catania (terzo): Gli ospiti, dal canto loro, sono al dodicesimo posto a quota 39 (10 successi, 9 pari e 11 ko), e accusano un gap di un solo punto dalla zona play-off. Il Catanzaro sta attraversando un momento difficile. La squadra di Auteri, infatti, nelle ultime tre partite di campionato ha raccolto 0 punti. Anche in casa, dove le Aquile del Sud non perdevano dal 16 ottobre (Catanzaro-Juve Stabia 0-3), nell’ultimo match disputato contro il Catania i giallorossi sono stati sconfitti per 2-1. Nelle ultime uscite, inoltre, il Catanzaro ha evidenziato diversi problemi in fase offensiva. Nonostante i calabresi abbiano il terzo miglior attacco del Gruppo C di Serie C con 45 gol all’attivo, nelle ultime cinque giornate di campionato hanno messo a segno soltanto 2 reti.

Di contro, la Sicula Leonzio è, insieme al Potenza, la squadra più in forma del campionato. Gli uomini allenati da Torrente, infatti, hanno raccolto ben 15 punti nelle ultime 7 partite (4 vittorie e 3 pareggi), rosicchiando punti importanti alle dirette concorrenti per un posto nei play-off. Anche in trasferta i bianconeri vengono da 3 risultati utili consecutivi (1 successo e 2 pareggio). L’aspetto dove la Sicula Leonzio dovrebbe migliore è senza dubbio l’attacco. I siciliani, infatti, hanno il quinto peggior attacco del Girone C con appena 28 reti all’attivo (10 nelle ultime 7). Nei 4 precedenti andati in scena al “Ceravolo” il Catanzaro è avanti con 2 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

