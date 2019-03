Dove vedere Eintracht Francoforte-Inter, live streaming e diretta tv in chiaro? Ottavi Europa League oggi ore 18.55

Eintracht Francoforte-Inter, i nerazzurri cercano gloria in terra tedesca. Gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla sconfitta di Cagliari e dalle polemiche del caso Icardi che ancora non ha trovato soluzione. L’occasione per il riscatto arriva contro i teutonici dopo aver superato agevolmente il Rapid Vienna nel turno precedente. La sfida Eintracht Francoforte-Inter, valevole per l’andata degli ottavi di Europa League, si gioca stasera alle ore 18.55 allora stadio Commerzbank Arena di Francoforte. I tedeschi sono in grande forma, hanno eliminato lo Shaktar Donetsk e vantano il miglior attacco della competizione. Non ci sono precedenti europei tra le due squadre.

Eintracht Francoforte-Inter, le probabili formazioni

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, G. Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

INTER(4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja valero, Perisic; Lautaro

Eintracht Francoforte-Inter, le parole di Spalletti. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato così alla vigilia della sfida contro i tedeschi: “L’Eintracht sta facendo un grande campionato e giocando un calcio importante. Riesce a risolvere le partite, ha molte qualità. Però la vita scorre veloce sempre e quindi dobbiamo andare forte. Domani sera dobbiamo farci trovare pronti e avere le intenzioni corrette per quello che è l’importanza della partita, portando dentro le nostre ultime esperienze in campo internazionale“.

DOVE VEDERE EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER, DIRETTA TV E STREAMING

Il match Eintracht Francoforte-Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno HD e Sky Sport (canale 252 satellite). Gli abbonati alla pay-tv di Murdoch potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go, piattaforma disponibile su computer, smartphone e tablet. Non sarà quindi possibile vedere la partita in chiaro su TV8.