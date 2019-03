European Qualifiers, il programma di oggi 25 marzo: Portogallo-Serbia il clou

European Qualifiers, ancora gare di qualificazione per Euro 2020. Il programma di questo lunedì verrà aperto alle ore 18 dalla sfida del gruppo H, Turchia-Moldova, che si giocherà all’ ‘Eskisehir Yeni Stadyumu’ di Eskisehir. Nel turno precedente i turchi hanno sconfitto 2-0 l’Albania in trasferta, mentre i moldavi sono stati sconfitti 4-1 dalla Francia. Nei 9 precedenti 7 vittorie turche e 2 pareggi. Alle ore 20.45 all’ ‘Estadi Nacional’ di Andorra i padroni di casa di Andorra ricevono l’Albania, Andorra che viene dalla sconfitta casalinga contro l’Islanda, mentre l’Albania ha perso contro la Turchia, gara che è costata la panchina a Panucci. Nei 3 precedenti 1 vittoria di Andorra e 2 vittorie albanesi. L’ultima gara di questo gruppo si giocherà sempre alle ore 20.45, ovvero Francia-Islanda, in programma allo ‘Stade de France’. Francesi vittoriosi 4-1 nel turno precedente contro la Moldova, mentre Islanda vittoriosa 2-0 sul campo di Andorra. In 13 precedenti 9 vittorie della Francia e 4 pareggi.

European Qualifiers, gruppo A. Alle ore 20.45 allo ‘Stadiumi Fadil Vokrri’ di Pristina il Kosovo ospita la Bulgaria, nel turno precedente il Kosovo ha riposato, mentre i bulgari hanno pareggiato 1-1 contro il Montenegro. Non ci sono precedenti tra le due nazionali. Sempre alle 20.45 per questo raggruppamento scendono in campo Montenegro-Inghilterra, in programma al ‘Gradsi Stadion’ di Podgorica. Nel turno precedente il Montenegro ha pareggiato contro la Bulgaria, mentre l’Inghilterra ha travolto 5-0 la Repubblica Ceca, che quest’oggi riposa.

European Qualifiers, gruppo B. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona si gioca Portogallo-Serbia, il match più interessante di oggi. Nel turno precedente i portoghesi sono stati bloccati da una buona Ucraina, mentre la Serbia ha riposato. In 9 precedenti 5 vittorie lusitane, 2 pareggi e 2 vittorie serbe. Nell’altra gara del girone sempre alle ore 20.45 allo ‘Stade Josy Bathel’ il Lussemburgo ospita l’Ucraina, nel turno precedente il Lussemburgo ha sconfitto 2-1 la Lituania, mentre gli ucraini hanno fermato il Portogallo sullo 0-0. In 3 precedenti 3 vittorie dell’Ucraina. Riposa la Lituania.

