European Qualifiers, il programma di oggi 26 marzo: Norvegia-Svezia il clou

European Qualifiers, ultima tornata di gare per la 2.a giornata di qualificazione ad Euro 2020. Martedì europeo che verrà aperto dalla gara del gruppo J, Armenia-Finlandia che si giocherà alle ore 18 allo stadio di Yerevan. Nel primo turno armeni sconfitti 2-1 dalla Bosnia, mentre la Finlandia è stata sconfitta 2-0 dall’Italia. In quattro precedenti 3 vittorie finlandesi ed un pareggio. Le altre due gare di questo raggruppamento mettono di fronte Bosnia-Grecia e Italia-Liechtenstein, entrambe in programma alle ore 20.45. Allo ‘Stadion Bilino Polje’ di Zenica la Boscnia ospita la Grecia, entrambe le nazionali nella 1.a giornata hanno vinto rispettivamente contro l’Armenia 2-1 e contro il Liechtenstein in trasferta 2-0. In 9 precedenti una sola vittoria della Bosnia,4 pareggi e 4 vittorie della Grecia. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma l’Italia ospita il Liechtenstein, azzurri vittoriosi al debutto contro la Finlandia 2-0, mentre gli ospiti sconfitti 2-0 dalla Grecia. In 2 precedenti 2 successi dell’Italia.

European Qualifiers, gruppo D. Alle ore 20.45 all’ ‘Aviva Stadium’ di Dublino l’Irlanda ospita la Georgia, irlandesi corsari contro Gibilterra all’esordio, mentre la Georgia è stata sconfitta dalla Svizzera. In 9 precedenti 8 successi irlandesi ed un pareggio. Al ‘St. Jakob-Park’ di Basilea la Svizzera ospita la Danimarca, svizzeri vittoriosi all’esordio contro la Georgia in trasferta, danesi che hanno riposato nella 1.a giornata ed esordiscono quest’oggi in queste European Qualifiers. In 10 precedenti 2 vittorie della Svizzera, 5 pareggi e 3 vittorie della Danimarca. Riposa Gibilterra.

European Qualifiers, gruppo F. Alle ore 20.45 al ‘National Stadium’ di Tà Qali Malta ospita la Spagna, nel primo turno Malta ha battuto 2-1 le Isole Far Oer, mentre la Spagna si è imposta con lo stesso punteggio contro la Norvegia. In 6 precedenti tra le due nazionali 6 vittorie degli iberici. All ‘Ullevaal Stadion’ di Oslo va in scena il derby scandinavo Norvegia-Svezia, norvegesi sconfitti all’esordio dalla Spagna 2-1, svedesi vittoriosi con lo stesso punteggio contro la Romania. In 106 precedenti 24 vittorie norvegesi, 24 pareggi e 58 vittorie svedesi. L’ultima gara del girone è Romania-Isole Far Oer, che si giocherà a Cluj, al debutto in queste European Qualifiers romeni sconfitti dalla Svezia, mentre le Isole Far Oer hanno perso contro Malta. In 6 precedenti 6 vittorie della Romania.

European Qualifiers, il programma completo di oggi:

Girone J Armenia-Finlandia (ore 18);

Girone D Irlanda-Georgia (ore 20.45);

Girone D Svizzera-Danimarca (ore 20.45);

Girone F Malta-Spagna (ore 20.45);

Girone F Norvegia-Svezia (ore 20.45);

Girone F Romania-Isole Far Oer (ore 20.45);

Girone J Bosnia-Grecia (ore 20.45);

Girone J Italia-Liechtenstein (ore 20.45).