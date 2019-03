Italia-Liechtenstein streaming RaiPlay e diretta TV Qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match oggi 26/03

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Ennio Tardini di Parma si giocherà Italia-Liechtenstein, seconda giornata del Gruppo J delle Qualificazioni Euro 2020. Dopo il 2-0 rifilato alla Finlandia, gli azzurri si trovano al comando del girone J a punteggio pieno. Esordio amaro, invece, per la nazionale allenata da Kolvidsson che, contro la Grecia, ha subito una pesante sconfitta (0-2 con gol di Forounis e Donis). Questa sera l’Italia dovrà affrontare un impegno apparentemente facile, ma come ha ricordato lo stesso Mancini: “Rispettiamo tutti, di sicuro loro si chiuderanno e starà a noi trovare la chiave giusta. Dovremo essere aggressivi e cercare di fare subito risultato per non rischiare di innervosirci, nulla è scontato”. L’obiettivo degli azzurri, dunque, sarà quello di conquistare il secondo successo consecutivo e di chiudere a punteggio questa prima fase delle qualificazioni.

Sabato scorso contro i Gufi Reali, la nazionale italiana si è resa protagonista di una buona prestazione, mettendo in luce diversi aspetti positivi. Primo tra tutti la difesa. Per la quarta partita consecutiva, infatti, l’Italia è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. Rispetto alle ultime uscite, inoltre, la squadra di Mancini ha fornito una buona prestazione anche in attacco dove è riuscita a segnare 2 gol (non succedeva dal 28 maggio contro l’Arabia Saudita). Ma soprattutto l’Italia ha trovato una nuova stella: Moise Kean. Con il gol rifilato alla Finlandia, infatti, l’attaccante della Juve ha siglato due record: è stato il primo millennial a segnare in nazionale; poi, è risultato il secondo più giovane marcatore della storia della nazionale italia a soli 19 anni e 23 giorni (primo rimane Bruno Nicolè con 18 anni e 258 giorni).

Per quanto riguarda il Liechtenstein, invece, la nazionale allenata da Kolvidsson non se la sta passando affatto bene. Nelle ultime 10 partite, infatti, la nazionale del principato ha totalizzato soltanto 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. In Nations League, il Liechtenstein non ha brillato, anzi. Con appena 4 punti in 6 partite la squadra di Kolvidsson ha chiudo il proprio girone all’ultimo posto dietro Macedonia, Armenia e Gibilterra. Negli unici due precedenti disputatisi tra queste due nazionali, il bilancio vede l’Italia avanti con due vittorie.

Italia-Liechtenstein streaming RaiPlay e diretta TV Qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match oggi 26/03

Italia-Liechtenstein, match valevole per la 2^ giornata del Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 1. Il match in programma questa sera alle ore 20:45, inoltre, potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay (applicazione scaricabile gratuitamente dagli store digitali).