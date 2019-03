Juve-Atletico: Ronaldo carica l’ambiente a meno due dal match

Il campionato 2018-19 della Juventus non è un problema, anzi non lo è mai stato.

Ma c’è una parola che in casa Juve più che un imperativo sta diventando un’ossessione: Champions League.

Se Ronaldo è arrivato in maglia bianconera con l’obiettivo mai nascosto di portarlo a vincere un’altra Champions, dopo quelle col Real Madrid, è proprio Ronaldo chiamato a portare alta la bandiera del motivatore in vista della sfida da dentro o fuori di martedi sera allo Juventus Stadium contro l’Atletico Madrid, che in caso di risultato insoddisfacente metterebbe la parola fine a questa stagione.

A Torino martedi sera serviranno due goal di scarto senza subirne per accedere ai tempi supplementari, altrimenti una vittoria per 3-0.

L’ambiente è consapevole del fatto che serve un’impresa e per compierla serve unità dopo le schermaglie tra curve viste venerdi sera contro l’Udinese.

Dalle parole di Cristiano Ronaldo, intervistato da Juventus TV si avverte questo senso di responsabilità: “In casa siamo forti ma ho bisogno dei nostri supporter. Conto su di loro” e poi si rivolge direttamente a loro: “Martedi pensate positivo, credeteci, possiamo farcela ma abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

Ronaldo passa poi a rassicurare l’ambiente sulla convinzione di aver i mezzi per vincere: “La squadra ci crede. Può vivere una serata speciale. Noi siamo pronti, faremo di tutto per arrivare ai quarti”.

Nella parte della disamina tecnica dell’Atletico Madrid, il numero 7 ha riconosciuto la grande difesa degli spagnoli, che giocano bene in contropiede.

E poi un commento generale sul campionato, stradominato dai bianconeri, a +18 dal Napoli stasera. “Questa squadra sta facendo una stagione fantastica specialmente in campionato. Abbiamo vinto la Supercoppa col Milan, ora il nostro obiettivo sono scudetto e Champions”.

E si, il campionato è vinto e meritato, ma la strada per il Wanda Metropolitano, finalissima il 1° giugno, è ancora in salita.