Live Real Madrid-Ajax diretta risultato in tempo reale: 0-2, Real tra pali, infortuni ed errori difensivi

Clicca qui per aggiornare la diretta di Real Madrid-Ajax

Real Madrid- Ajax 0-2 (2-3)

54′ Cross dalla sinistra, Benzema di testa, blocca Onana

51′ Bel filtrante di Tadic, Van De Beek va a concludere in diagonale, Courtois in corner

50′ Bella girata di Benzema che stoppa palla di petto al centro dell’area e poi conclude alto

48′ Il Real sta giocando nella metà campo dell’Ajax da qualche minuto: prima Modric dopo una cavalcata è stato murato in rimessa laterale al momento del tiro, poi Asensio ha tirato da posizione defilata con il pallone che è finito di poco oltre il palo

45′ Comincia il secondo tempo: non ci sono cambiamenti rispetto a quelli che hanno terminato il primo tempo in campo. Ricordiamo che nella prima frazione hanno dovuto dare forfait sia Lucas Vazquez che Vinicius

primo tempo Real Madrid-Ajax

Il Real Madrid soffre la freschezza dell’Ajax, che incredibilmente mette la partita subito sui binari giusti e dopo sfrutta le difficoltà dei blancos. Anche molto sfortuna per i padroni di casa che colpiscono due legni e perdono tra le lacrime sia Lucas Vazquez che Vinicius per problemi muscolari. Lo spettacolo promesso per Real Madrid-Ajax non sta mancando.

⏰ HALF-TIME ⏰ So. Much. Drama! 😍 #UCL nights 😍 😱 Ziyech & Neres stun Real Madrid as Ajax make sensational start

😮 Lloris makes two fine saves in first half to deny Dortmund Follow LIVE 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

45’+2 Brych manda le squadre negli spogliatoi. Solari deve riordinare le idee ai suoi

45’+1 Nacho salta più alto di tutti su corner ma manda largo di testa

45′ 2 minuti di recupero

43′ Benzema reclama un fallo di mano in area, non della stessa idea l’arbitro che invita a continuare

43′ palo pieno Real! Bale entra in area dalla sinistra e prova il tocco sotto per superare Onana: Palo!

40′ Il Real Madrid ha bisogno di una scintilla per riaccendere la gara, o Real Madrid-Ajax può diventare la tomba della stagione. Intanto segnaliamo che per Neres si tratta del primo gol in Champions

35′ Peggiora la situazione per il Real: non ce la fa neanche Vinicius che esce tra le lacrime, al suo posto entra Asensio

34′ Difesa in grande difficoltà quella del Real: dopo un’azione confusa Ziyech tira dal limite, Courtois salva il Real

31′ Bella ripartenza Real! Dalla punizione per l’Ajax ripartono i blancos: combinano bene Modric e Benzema che poi lanciano in profondità Vinicius. L’esterno supera Mazraoui, ma non trova lo specchio della porta

30′ Carvajal ammonito per aver steso Neres

29′ Lucas Vazquez non ce la fa: deve uscire tra le lacrime per un problema fisico. Al suo posto entra Gareth Bale che riceve qualche fischio

27′ Mazraoui atterra Vinicius quasi con un placcaggio. Giallo per lui, era diffidato

23′ Vazquez! Vinicius entra in area, supera un difensore e serve Vazquez che colpisce bene di collo! Grande intervento di Onana

22′ difesa del Real in difficoltà: Ziyech a centrocampo lancia Neres verso l’area, che prova la conclusione invece di servire Tadic tutto solo

22′ tenta il gol del 3-o Neres, ma il colpo sotto termina largo

17′ grandissima azione di Tadic che resiste a dei duelli fisici sulla trequarti, poi tenta la rouleta e va a servire Neres che dal centro dell’area non può che trasformare in gol. Che azione stupenda di Tadic per il suo secondo gol!

17′ Gol! Gol! Gol! L’Ajax raddoppia

16′ Varane colpisce al volo sugli sviluppi di un corner, facile parata per Onana

16′ Modric serve Kroos, che prova la conclusione in corsa dalla trequarti calciando di prima il pallone che arriva in orizzontale. Tiro sul fondo

12′ Lucas Vazquez combina con Benzema e trova Kroos dentro l’area. Il centrocampista sbaglia lo stop e sfuma incredibilmente un’occasione d’oro. Kroos sta commettendo troppi errori in questi primi minuti

8′ Ziyech recupera palla a Kroos sulla trequarti e serve Tadic, che entra in area e la passa all’indietro a Ziyech che beffa Courtois. Ora Real Madrid-Ajax cambia!

7′ Gol!Gol! Ziyech

5′ Traversa!! Il Real vicino al vantaggio: Lucas Vazquez crossa dalla destra sul secondo palo, Varane di testa colpisce la traversa. Primo pericolo di Real Madrid-Ajax

4′ Benzema ottiene il primo corner di Real Madrid-Ajax e chiama il sostengo dei tifosi

1′ Si comincia: Real Madrid-Ajax parte dal 2-1 dell’andata

Real Madrid-Ajax, stadio Santiago Bernabeu, ore 21. Il ritorno degli ottavi di champions è ancora una partita cvhe può dirci molto su Real Madrid-Ajax. A differenza di quanto potessero dire i pronostici, l’Ajax nella partita di andata ha messo veramente in difficoltà il Real Madrid: ha dominato a lunghi tratti la gara, ha trovato il gol del vantaggio (poi annullato dalla Var per un fallo in attacco su Courtois, ndr) e segnato il gol del pareggio pochi minuti dopo quello che aveva sbloccato la gara. Dalla parte del Real Madrid ci sta però la storia: nessuna squadra è mai stata eliminata nella storia della Champions dopo aver vinto il match di andata in trasferta per 2-1. L’Ajax però è una fucina di talenti sui quali già stanno facendo pensieri di mercato le big d’Europa e ha fame di dimostrae il suo vero valore.

Così arriva il Real Madrid- Dopo la partita d’andata, il Real Madrid ha perso 3 partite e vinto 1. In poche settimane ha detto addio alla Liga ed alla Coppa del Rey ed entrambe le delusioni sono arrivate per mano del Barcellona nel classico. Servirà un riscatto stasera per dimostrare che la Champions è il loro mondo. Ramos sarà squalificato, Lucas Vazquez partirà titolare al posto di Bale, Isco, Asensio e Marcelo saranno in panchina. Real Madrid-Ajax è un ultimo modo per risollevarsi per il Real e per Solari

Così partira l’Ajaxc- L’ajax ha vinto tre partite su tre dopo il match d’andata e sta inseguendo in campionato il Psv, a -5 ma con una partita in più da giocare. Oggi può far bene. Real Madrid-Ajax è una partita per la storia, ma soprattutto per l’attualità