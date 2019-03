Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Armando Picchi di Livorno si giocherà il Monday Night della 27^ giornata di Serie B tra Livorno e Benevento. Gli amaranto navigano in cattive acque. La squadra di Breda occupa la diciassettesima posizione a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte), e dista soltanto 3 lunghezze dalla zona salvezza. I giallorossi, invece, in seguito alle vittorie di Pescara e Palermo sono scivolati momentaneamente al quarto posto, a -4 dalla vetta. Questo, dunque, sarà un match fondamentale per entrambe le formazioni. Il Livorno, infatti, in caso di vittoria avrebbe la possibilità di uscire dalla zona play-out, agganciando il Foggia al quattordicesimo posto; il Benevento, invece, con un successo si porterebbe al secondo posto a -1 dalla capolista.

I padroni di casa, dopo aver conquistato 8 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 5 pareggi), nelle ultime tre partite hanno fatto registrare 1 successo e 2 sconfitte. In casa, però, il rendimento del Livorno è decisamente positivo. Gli amaranto, infatti, non perdono dal 4 novembre, quando il Perugia espugnò “l’Armando Picchi” con un pirotecnico 3-2. Nelle successive 7 partite, la squadra di Breda ha totalizzato 11 punti, figli di 3 successi e 4 pareggi. Il Benevento, invece, sta vivendo un momento di grande forma. La formazione allenata da Bucchi nelle ultime sei uscite stagionali ha conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Lontano dal “Vigorito” le Streghe hanno il quarto miglior rendimento della serie cadetta con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Sono 15 i precedenti tra Livorno e Benevento. I campani conducono con 5 successi contro i 4 dei livornesi (6 i match terminati in parità). L’ultimo incontro disputatosi all’Armando Picchi tra queste due squadre risale alla stagione 1986/1987: il match terminò 1-1.

Livorno-Benevento streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 04/03

Livorno-Benevento, Monday Night della 27.a giornata di Serie BKT, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma questa sera alle ore 21:00 potrà esse seguito in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente dagli store digitali l’applicazione di Dazn.