Questa sera allo stadio Brianteo di Monza andrà in scena la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C tra Monza e Vicenza. Nel match disputatosi all’andata ad avere la meglio è stata proprio la squadra allenata da Cristian Brocchi che, grazie alla rete siglata nei minuti di recupero da Marchi, ha espugnato il “Menti”. Un vantaggio importante per la formazione brianzola che in questa situazione potrà contare su due risultati su tre per accedere alla finale. Per il Vicenza non sarà affatto facile ribaltare il risultato. Anche perché i biancorossi hanno dimostrato di essere una squadra molto ostica tra le mura amiche. In stagione, infatti, il Monza ha perso soltanto 3 volte al “Brianteo”, conquistando nelle restanti 17 partite, 12 vittorie e 5 pareggi.

Il Vicenza, inoltre, non sta attraversando un buon periodo. Sconfitta con il Monza a parte, infatti, la Nobile Provinciale nelle ultime due partite di campionato ha conquistato un solo punto, frutto di 1 pareggio e 1 sconfitta. Fuori casa, però, la squadra di Colella viene da due risultati utili consecutivi: contro la Sanbenedettese ha conquistato un ampio successo per 4-1; contro il Sudtirol, invece, ha pareggiato per 2-2. In stagione queste due squadre si sono affrontate già in 3 occasioni. Il bilancio vede il Monza avanti con 2 vittorie e 1 sconfitta.

Monza-Vicenza streaming Eleven Sports e diretta TV Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 27/03

Buone notizie per i tifosi delle due squadra. Monza-Vicenza, infatti, potrà essere seguita in chiaro su SportItalia -canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky-. Inoltre il match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C sarà visibile anche in streaming su Eleven Sports. In quest’ultimo caso, però, per vedere il match bisognerà acquistare il ticket dal costo di 3,99€.