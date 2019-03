Palermo-Lecce streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 02/03

Questa sera, alle ore 18:00, allo stadio Renzo Barbera di Palermo si giocherà Palermo-Lecce, match valevole per la 27^ giornata si Serie BKT. I rosanero occupano la terza posizione con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) e distano rispettivamente 1 lunghezza dal Benevento (secondo) e 5 dal Brescia (primo). I salentini, invece, sono quarti a quota 41 (11 successi, 8 pari e 5 k.o.). Le due squadre stanno attraversando un momento di forma differente. Il Palermo nelle ultime 5 partite di campionato ha totalizzato soltanto 5 punti, figli di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. A causa di questi risultati, la squadra di Stellone è stata sopravanzata in classifica sia dal Brescia che dal Benevento. Al “Barbera”, il Palermo non conquista i tre punti dal 27 dicembre (Palermo-Ascoli 3-0). Nelle successive te partite, i rosanero hanno portato a casa 2 pari e 1 sconfitta. La sfida di questa sera vedrà di fronte due dei migliori attacchi della Serie B. Il Lecce, infatti, con 40 gol all’attivo vanta il secondo miglior reparto avanzato del campionato cadetto; i rosanero, invece, con sole 5 reti in meno (35) occupano la quinta piazza.

Il Lecce, dal canto suo, dopo aver rimediato una pesante sconfitta sul campo del Cittadella (4-1 firmato da Moncini -tripletta- e dalla rete di Adorni), ha subito reagito vincendo per 2-1 contro il Verona. Tutto sommato, i giallorossi stanno vivendo un buon periodo: negli ultimi 10 turni di campionato, la squadra di Liverani ha conquistato 4 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o.. Da non sottovalutare, poi, il rendimento esterno dei salentini. Il Lecce, infatti, nonostante nelle ultime due partite giocate lontano dal “Via del Mare” abbia fatto raccolto soltanto 1 punto, ha il secondo miglior rendimento esterno del campionato cadetto con 19 punti (meglio ha fatto solo il Palermo con 21).

Questa sera, Palermo e Lecce si affronteranno per la 49esima volta. Nei 48 precedenti, il bilancio vede leggermente avanti i siciliani con 18 successi, contro i 15 del salentini. Ben 15, poi, le partite terminate con il segno X. Al “Barbera”, l’ultimo successo della squadra di Liverani risale alla stagione 1996/1997, quando la doppietta di Francioso e il gol di Casale firmarono il 3-2 finale.

Palermo-Lecce streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 02/03

Palermo-Lecce, gara valevole per la 27^ giornata di Serie B, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma alle ore 18:00 potrà essere seguito in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Dazn. I nuovi clienti, dopo essersi recati sulla pagina di Dazn e aver creato un account, avranno la possibilità di assistere all’intera programmazione sportiva del servizio di proprietà di Perform in maniera totalmente gratuita per i primi 30 giorni. Scaduto tale termine di visione sarà possibile decidere se prorogare il proprio abbonamento acquistando il ticket da 9,99€ o disdire.