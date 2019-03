Partite Serie B oggi 27.a giornata: Palermo-Lecce il clou, il programma dei match

Partite Serie B. Dopo il turno infrasettimanale che si è disputato tra martedì e mercoledì, la serie B non si ferma e in questo weekend si giocherà l’ottava giornata di ritorno. Nell’anticipo del venerdì che si è disputato allo stadio ‘Zaccheria’ di Foggia, i padroni di casa si sono imposti 1-0 contro il Cosenza grazie ad un autogoal di Dermaku al 22′ minuto. Foggia che sale a 26 punti in classifica.

Serie B, programma partite sabato 2 marzo



Sono quattro i match in programma in questo sabato di serie B. Tre gare si disputeranno alle ore 15 e sono Brescia-Cittadella, Carpi-Ascoli e Padova-Crotone, mentre alle ore 18 allo stadio ‘Barbera’ andrà in scena il match più importante di questo turno di campionato, ovvero Palermo-Lecce. Tre gare in programma anche domenica: Perugia-Salernitana (ore 15), Pescara-Spezia (ore 15) e Verona Venezia (ore 21), mentre il ‘monday night’ Livorno-Benevento (ore 21) chiuderà il programma della 27.a giornata di serie B.

Brescia-Cittadella. Allo stadio ‘Rigamonti’ la capolista Brescia ospita il Cittadella. I padroni di casa guidano la classifica del campionato di serie B con 47 punti all’attivo, frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte. Nel turno infrasettimanale di martedì scorso le ‘rondinelle’ sono state fermate sul pareggio da un ottimo Padova. Gli ospiti hanno disputato il proprio turno di riposo ma vengono dal perentorio 4-1 ai danni del Lecce di sabato scorso, gli uomini di Venturato sono a meno 2 dalla zona playoff. Risultato dell’andata: pareggio 2-2.

Carpi-Ascoli. Allo stadio ‘Cabassi’ il Carpi di Castori cerca punti salvezza ma non sarà facile al cospetto di un Ascoli che non è ancora tranquillo. Gli emiliani nell’ultimo turno di campionato hanno perso contro il Cosenza e sono penultimi in classifica, scavalcati nuovamente dal Crotone, che ha battuto 3-0 il Palermo nel turno precedente. Gli ospiti sono reduci dalla beffa subita contro il Foggia grazie ad una prodezza del foggiano Kragl, gli uomini di Vivarini hanno un margine di 6 punti sulla zona playout. Risultato dell’andata: vittoria per 1-0 dell’Ascoli.

Padova-Crotone. Sa di ultima chiamata o quasi questo match per il Padova che allo stadio ‘Euganeo’ ospita il Crotone in un vero e proprio spareggio per la salvezza. I biancoscudati sono ultimi in classifica ma vengono dall’ottimo pareggio casalingo contro la capolista Brescia; gli ospiti hanno tirato una boccata d’ossigeno grazie al bel successo casalingo contro il Palermo, 3-0 il risultato finale, e hanno riscavalcato il Carpi in classifica. Risultato dell’andata: vittoria 2-1 del Crotone.

Palermo-Lecce. Allo stadio ‘Barbera’ va in scena il match clou di questo turno in serie B, ovvero il posticipo delle ore 18 tra Palermo e Lecce. I rosanero non stanno vivendo un ottimo momento, complice la crisi societaria e nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-0 dal Crotone in trasferta, sconfitta che ha fatto scivolare il Palermo in terza posizione scavalcato dal Benevento. Il Lecce nell’ultimo turno ha rialzato la testa dopo il tonfo con il Cittadella e ha sconfitto 2-1 il Verona in casa, pugliesi che sono ad un punto dal Palermo e a due dal Benevento, secondo, ed hanno da recuperare la gara contro l’Ascoli. Risultato dell’andata: vittoria 2-1 del Palermo.

Serie B, partite 27.a giornata domenica 3 marzo



Perugia-Salernitana (ore 15)

Pescara-Spezia (ore 15)

Verona-Venezia (ore 21)

Serie B, posticipo 27.a giornata lunedì 4 marzo



Livorno-Benevento (ore 21)

RIPOSA: Cremonese