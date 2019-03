Real Madrid-Ajax diretta streaming e tv in chiaro? Champions League oggi 5 marzo

Real Madrid-Ajax, stadio Santiago Bernabeu, ore 21,00. Il ritorno degli ottavi di Champions si apre con una partita ancora aperta, nonostante i pronostici dell’andata. Il Real Madrid deve confermare quello che dice la storia, l’Ajax ha l’opportunità di fare la storia eliminando una super favorita alla vittoria finale nel suo stadio di casa. Il Real Madrid sembra essere andato contro una profonda crisi interna, l’Ajax ha voglia di dimostrare e fame di successi internazionali. Per questo Real Madrid-Ajax è una sfida da guardare incollati al divano.

Così arriva il Real Madrid- dopo la partita di andata, il Real Madrid è andato incontro a 3 sconfitte ed una vittoria. Serve una prova d’orgoglio per dimostrare che la Champions, l’unica competizione rimasta da disputare per i Blancos, è il territorio naturale del Real Madrid. La doppia sconfitta interna con il Barcellona, tra Liga e Coppa Del Rey, i 4 gol subiti e gli zero segnati rischiano di lasciare pericolose scorie interna alla squadra. La squadra sarà priva di di Ramos, assente per squalifica, e Bale dovrebbe essere in vantaggio su Lucas Vazquez. Ancora niente spazio dall’inizio per Isco, Asensio e Marcelo.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. All: Solari

Così arriva l’Ajax- L’Ajax dopo la partita d’andata ha vinto tutte e tre le partite disputate in Eredivise ed insegue la capolista Psv Eindhoven a -5 punti, ma con una partita in più da giocare. All’andata ha mostrato la bellezza del suo calcio ed ha fatto vedere di poter mettere in seria difficoltà questo Real Madrid: aveva dominato a lungo la partita, trovato il gol del vantaggio (annullato poi dalla var, ndr.) e quello del pareggio dopo pochi minuti dallo svantaggio. Real Madrid-Ajax è una partita in cui gli Olandesi devono però combattere contro la storia della competizione: nessuna squadra nella storia della Champions League è stata eliminata dopo aver vinto l’andata in trasferta per 2-1 e negli scontri diretti il Real Madrid ha segnato 22 gol e l’Ajax solo 3. Gli uomini saranno principalmente gli stessi del match d’andata : il dubbio è sull’impiego da titolare di Dolberg o di Neres e quindi se usare il 4-3-1-2 o il 4-3-3

Ajax (4-3-1-2): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van De Beek, De Jong; Ziyech; Dolberg,Tadic. All: Ten Hag

Real Madrid-Ajax: info streaming e diretta tv

Dove vederla- Real Madrid- Ajax fa parte della grande Champions che da quest’anno torna su Sky Sport. I canali a disposizione saranno il 201 (Sky Sport Uno) e il 252 (Sky Calcio 2). Inoltre sarà possibile vederla in streaming grazie all’app Sky Go da computer o dispositivo mobile.

Cosa serve per passare il turno?

Per passare il turno il Real Madrid può vincere la partita, pareggiarla o anche perdere per 1-0. L’Ajax per tornare vittorioso da Real Madrid-Ajax ed approdare ai quarti dovrà vincere con almeno un gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol. In caso di 2-1 per gli Olandesi si andrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore.