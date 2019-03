Sponsor tecnici, Barcellona regina d’Europa. Juventus al settimo posto

Se la Champions League è nel vivo degli Ottavi di finale, e la Juventus è chiamata all’impresa fra dieci giorni allo Juventus Stadium contro l’Atletico Madrid, in un’altra classifica la vecchia Signora si qualifica al settimo posto delle squadre con il maggiore incasso attraverso gli sponsor tecnici.

Una classifica come prevedibile, dominata dalle potenze del calcio inglese e spagnolo, con l’unica eccezione italiana rappresentata dalla Juventus.

Nella classifica dei primi otto club d’Europa il club torinese occupa la settima posizione con 51 milioni di euro a stagione guadagnati dall’Adidas fino al 2027. Stesso sponsor del Bayern Monaco, che però ricava appena un milione di euro in meno all’anno rispetto ai bianconeri, e per il Real Madrid che invece ne guadagna 52 precedendo di una posizione in classifica la Juve.

Decimo posto per il Liverpool con 29 milioni dalla New Balance, nono per il Tottenham con 35 milioni incassati dalla Nike.

Restando in Inghilterra, quinto posto a pari merito per Chelsea e Arsenal, che ricevono entrambe 70 milioni di euro a stagione da rispettivamente Nike e Adidas.

Nel podio troviamo il Manchester City con 75 milioni di euro dalla Puma con contratto decennale in scadenza nel 2029, il Manchester United che ottiene 88 milioni dall’Adidas.

E a guardare tutti dall’alto staccatissimo dai competitors, per la faraonica cifra di 116 milioni all’anno è il Barcellona di Valverde legato alla Nike fino al 2028.