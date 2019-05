Benevento-Cittadella streaming Dazn e diretta TV in chiaro? Playoff Serie B oggi 25 maggio dalle 21.00

Allo stadio Ciro Vigorito il ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Benevento e Cittadella: solamente per una delle due compagini proseguirà il sogno verso la promozione nella massima serie. Il match, in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 21.00, sarà visibile solo su DAZN (clicca qui per registrarti e iniziare il tuo mese gratis).

Gli stregoni del tecnico Cristian Bucchi partono con il vantaggio del successo maturato al termine del match di andata, ma anche della migliore posizione di classifica rispetto ai veneti: al Tombolato i campani riuscirono a rimontare la rete dei padroni di casa siglata da Proia, con Insigne e Coda che fissarono il punteggio sull’1-2 finale.

Per i granata si profila un’ardua impresa: sarà necessario vincere a Benevento con almeno due reti di scarto per poter festeggiare l’accesso alla finale playoff, dove si affronta la vincente dell’altro match tra Verona e Pescara.

A dirigere l’incontro Benevento-Cittadella è stato designato il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata e Michele Lombardi della sezione di Brescia. Quarto ufficiale designato è il signor Marco Serra della sezione di Torino, coadiuvato dall’assistente Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Probabili formazioni Benevento-Cittadella

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Insigne, Coda, Buonaiuto. A disposizione: Gori, Zagari, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Gyamfi, Tuia, Costa, Improta, Vokic, Crisetig, Asencio, Ricci. Allenatore: Cristian Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Ghiringhelli; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disposizione: Maniero, Benedetti, Rizzo, Parodi, Drudi, Camigliano, Pasa, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw, Scappini. Allenatore: Roberto Venturato

Benevento-Cittadella streaming e diretta TV oggi 25 maggio

L’incontro Benevento-Cittadella di scena questa sera 25 maggio con fischio di inizio previsto per le ore 21.00 non sarà visibile in chiaro, ma solamente in esclusiva su DAZN: la piattaforma di Perform ha acquisito i diritti per trasmettere le gare dell’intero campionato di Serie B. Il collegamento con gli inviati allo stadio Ciro Vigorito sarà instaurato pochi minuti prima del fischio di inizio, segue la trasmissione integrale della gara, con la sintesi al termine.

Il match Benevento-Cittadella sarà visibile anche in mobilità e streaming, scaricando l'applicazione di DAZN sui principali market store, disponibile per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita. Inoltre sarà possibile seguire la sfida anche su Smart TV.

