Tra sabato e domenica si è giocata l’ultima giornata dei tre gironi del campionato di Serie C dove sono stati emessi tutti i verdetti finali. A Juve Stabia e Pordenone che erano già state promosse in Serie B, si è aggiunta la Virtus Entella che battendo al minuto 89 la Carrarese ha approfittato della sconfitta del Piacenza sul campo del Siena per 2-0, sorpassandola al fotofinish. Nei gironi A e C Pro Piacenza e Matera si sono ritirate durante il campionato per problemi societari; nel Girone B è retrocesso direttamente in Serie D il Fano che ha finito il campionato con gli stessi punti della Virtus Verona ma per gli scontri diretti ha avuto la peggio (1-0 per i veneti all’andata, 1-1 al ritorno).

Serie C, spareggi playout

PLAY OUT GIRONI “A” e “C”

Gara 1

Andata SABATO 18 MAGGIO 2019

Lucchese-Cuneo ore 18

Paganese-Bisceglie ore 18

Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2019

Cuneo-Lucchese ore 14.30

Bisceglie-Paganese ore 18

Le due perdenti della gara 1 retrocedono in Serie D.

Gara 2

Vincente Cuneo-Lucchese vs Vincente Bisceglie-Paganese

Andata: SABATO 1 GIUGNO 2019

Ritorno: SABATO 8 GIUGNO 2019

La perdente della gara 2 retrocede in Serie D.

PLAY OUT GIRONE “B”

Gara 1

Virtus Verona – Rimini Andata DOMENICA 19 MAGGIO 2019 Ore 16

Rimini – Virtus Verona Ritorno DOMENICA 26 MAGGIO 2019 Ore 16

A) In “gara 1”, le squadre meglio classificate giocano il ritorno in casa. A parità di gol complessivi segnati non valgono i gol in trasferta prevalgono le squadre meglio piazzate in regular season.

B) In “gara 2”, l’ordine delle gare andata-ritorno sarà determinato dal sorteggio. A parità di gol complessivi segnati non valgono i gol in trasferta saranno disputati due tempi supplementari e (eventualmente) i calci di rigore.

Per quanto riguarda i playoff la situazione è più complessa essendo 28 le squadre che giocheranno per le ultime due promozioni. Nel primo turno si affrontano le squadre dello stesso girone. Inizieranno i club classificati dal quinto al decimo posto: la squadra quinta classificata affronta la decima classificata, la sesta classifica affronta la nona classificata, la settima classificata affronta l’ottava classificata. Il primo turno dei playoff si gioca domenica 12 maggio in gara unica sul campo della squadra che nella stagione regolare ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica. Si qualifica la squadra vincente. In caso di pareggio, va avanti alla fase successiva la squadra meglio classificata, ossia quella che gioca in casa.

Serie C, playoff primo turno

Girone A

Pro Vercelli-Alessandria ore 20.30

Siena-Novara ore 15

Carrarese-Pro Patria ore 16.30

Girone B

Monza-Fermana ore 18.30

Sudtirol-Sambenedettese ore 15

Ravenna-Vicenza ore 16.30

Girone C

Potenza-Rende ore 16.30

Virtus Francavilla-Casertana ore 17.30

Reggina-Monopoli ore 19.30

Più la Viterbese, dodicesima, che comunque salterebbe il primo turno dei playoff qualora dovesse vincere la Coppa Italia Serie C contro il Monza.

Serie C, regolamento primo turno:

Il primo turno dei playoff dei gironi si disputa in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si qualificherà la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Serie C, playoff secondo turno girone A

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce l’Arezzo che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Serie C, playoff secondo turno girone B

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce il Feralpi Salò che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Serie C, playoff secondo turno girone C

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce il Catania che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Serie C, playoff fase nazionale, primo turno

ANDATA: domenica 19 maggio

RITORNO: mercoledì 22 maggio

Pisa, Imolese e Catanzaro accedono direttamente a questa fase. Parteciperanno le sei vincitrici dei secondo turno dei playoff dei gironi (cioè 2 per gironi), le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia Serie C (o società subentrata). Si disputeranno match di andata e ritorno, gli accoppiamenti verranno definiti tramite un sorteggio. Le teste di serie saranno: le tre terze classificate, la vincitrice della Coppa Italia (o relativa subentrante), la meglio piazzata tra le vincitrici dei playoff di girone. In caso di parità al termine dei due incontri passerà il turno la testa di serie.

Serie C, playoff nazionale, secondo turno

ANDATA: mercoledì 29 maggio

RITORNO: domenica 2 giugno

Piacenza, Triestina e Trapani accedono direttamente a questa fase. Parteciperanno le cinque vincitrici del turno precedente e le seconde classificate dei gironi. Si disputeranno match di andata e ritorno, gli accoppiamenti verranno definiti tramite un sorteggio. Le teste di serie saranno: le seconde classificate dei tre gironi e la migliore piazzata tra le vincitrici del turno precedente.

Serie C playoff, final four

ANDATA: sabato 8 e domenica 9 giugno

RITORNO: sabato 15 e domenica 16 giugno