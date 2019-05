Nella Poule Scudetto si sono qualificate alle semifinali Avellino, Cesena, Lecco e Pergolettese (migliore seconda) che ora giocheranno le Final Four che decreteranno la squadra Campione d’Italia del campionato Dilettanti. Gli incontri Avellino-Pergolettese e Cesena-Lecco si giocheranno venerdì 31 maggio, mentre la finale si disputerà domenica 2 giugno.

Per i playoff si giocheranno domenica alle ore 16 le ultime tre finali, ovvero Modena-Reggio Audace, Matelica-Recanatese e Lanusei-Latte Dolce che definiranno ufficialmente i criteri per la compilazione delle classifiche da cui attingere in vista di un eventuale ripescaggio in Serie C. Ricordiamo che alla fine dei 90 minuti regolamentari se il risultato fosse di parità, si giocheranno i tempi supplementari e se alla fine dei 120 minuti nessuna squadra prevarrà sull’altra vincerà il match la squadra che gioca in casa per il miglior piazzamento nella stagione regolare.

Serie D, risultati Poule Scudetto

Triangolare 1: Como-Lecco 3-3 Segato (L) al 32’ su rigore; Silvestro (L) al 36’; Fall (L) al 57’; Gabrielloni (C) al 64’; Gentile (C) al 72’; Borghese (C) al 90’

Classifica: Lecco 4, Como 2, Arzignano Valchiampo 1 Qualificato: Lecco

Triangolare 2: Cesena-Pergolettese 3-1 16’ Tola, 23’ e 53′ Capellini (C), Panatti 46′ (P)

Classifica: Cesena, 6, Pergolettese 3, Pianese 0 Qualificate: Cesena e Pergolettese (migliore seconda)

Triangolare 3: Az Picerno-Avellino 0-1 81′ De Vena

Classifica: Avellino 6, Az Picerno 1, Bari 1 Qualificata: Avellino

Serie D, risultati playoff delle finali gironi A, B, C, E, H, I

Girone A: Ligorna-Inveruno 2-3

Girone B: Mantova-Pro Sesto 1-2

Girone C: Adriese-Campodarsego 0-1

Girone D: Reggio Audace-Fanfulla 3-1 (semifinale)

Girone D: Modena-Fiorenzuola 3-2 (semifinale)

Girone E: Ponsacco-Gavorrano 1-0

Girone F: Matelica-Recanatese (domenica 26 maggio)

Girone G: Trastevere-Latte Dolce Sassari 0-3 (semifinale)

Girone G: Lanusei-Cassino 2-1 (semifinale)

Girone H: Audace Cerignola-Taranto 5-1

Girone I: Turris-Marsala 3-0

Serie D, programma finali playoff gironi D, F e G

Girone D: Modena-Reggio Audace

Girone F: Matelica-Recanatese

Girone G: Lanusei-Latte Dolce Sassari