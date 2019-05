Catanzaro-FeralpiSalò. Serie C che quest’oggi vede disputarsi le gare di ritorno inerenti al primo turno della fase nazionale dei playoff della Serie C 2018-2019. Alle ore 17 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di mister Gaetano Autieri ospita la FeralpiSalò di mister Damiano Zenoni, la gara d’ andata che si è giocata domenica allo stadio ‘Lino Turina’ di Salò’ ha visto prevalere i lombardi per 1-0. I calabresi per ribaltare il risultato dell’andata devono soltanto vincere, mentre ai lombardi può bastare anche il pareggio. Il Catanzaro ha concluso la propria stagione al 3° posto (20 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) nel girone C di Serie C, mentre la FeralpiSalò ha terminato la propria stagione regolare al 4° posto in classifica (17 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte) nel girone B di Serie C e nel turno precedente dei playoff, inerenti alle squadre del Girone B, ha eliminato il Ravenna. Catanzaro-FeralpiSalò sarà diretta dal signor Daniel Ambabile di Vicenza, coaudiuvato da Palermo e Falco, mentre il 4° uomo sarà De Santis.

FeralpiSalò-Catanzaro, le probabili formazioni. QUI CATANZARO- Autieri dovrebbe schierare la stessa formazione che ha perso a Salò, utilizzando il modulo 4-3-3 con Furlan in porta; sugli esterni ci saranno Celiento e Favalli, i centrali difensivi dovrebbero essere Signorini e Figliomeni; il trio di centrocampo sarà formato da Maita, De Risio e Iuliano ; mentre il tridente offensivo sarà formato da Statella, Bianchimano e Fischnaller. QUI FERALPISALO’- Gli ospiti di Zenoni dovrebbe rispondere con 4-3-2-1 con De Lucia tra i pali; i terzini saranno Legati e Contessa, mentre i centrali saranno Giani e P. Marchi; il trio di centrocampo sarà formato da Magnino, Pesce e Scarsella; i due trequartisti saranno Vita e Maiorino; mentre l’unica punta sarà M. Marchi.



Catanzaro (4-3-3): Furlan; Celiento, Signorini, Figliomeni, Favalli; Maita, De Risio, Iuliano; Statella, Bianchimano, Fischnaller. All. Auteri.

FeralpiSalò (4-3-2-1): De Lucia; Legati, Giani, P. Marchi, C0ntessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino; M. Marchi. All. Zenoni.

Catanzaro-FeralpiSalò, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-FeralpiSalò non verrà trasmessa in chiaro su nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le credenziali, dopo aver fatto l’accesso, è a discrezione dell’utente se guardare la singola partita acquistandola a 3,90 € oppure acquistando il pacchetto per la post-season a 9,99 €.

Catanzaro-FeralpiSalò, i precedenti. L’unico prcedente tra queste due squadre in gare ufficiali risale alla partita d’andata, che si è giocata domenica 19 maggio, e che ha visto la vittoria della squadra lombarda per 1-0 grazie alla rete siglata da Maiorino al 20′ del primo tempo.