Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 dcr (Video Gol Europa League): Hazard trascina i Blues in finale

Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 dcr. Dopo la lotteria dei calci di rigore, gli uomini di Sarri superano l’Eintraicht e raggiungono l’Arsenal in finale. È stata una partita ricca di emozioni, con tante occasioni sia da una parte che dall’altra. Nel primo tempo i Blues hanno trovato il gol del momentaneo vantaggio con il tiro piazzato di Loftus-Cheek. Nella ripresa, però, l’Eintracht ha reagito e al 49′ ha ristabilito l’equilibrio con il solito Jovic. Terminati i 90′ sull’1-1, le due squadre sono state costrette ai tempi supplementari. Qui, le Aquile sono andate vicine all’impresa, ma David Luiz, prima, e Zappacosta, poi, hanno infranto i loro sogni con due interventi miracolosi. Ai calci di rigore il protagonista indiscusso è stato Kepa, autore di due parate decisive su Hinteregger e Paciencia. Per il Chelsea, dunque, si tratta della quinta finale europea della sua storia, della terza negli ultimi otto anni.

Video Highlights Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 dcr| Europa League

Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 dcr, il tabellino

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (74′ Zappacosta), David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek (86′ Barkley), Jorginho, Kovacic; Willian (62′ Pedro), Giroud (96′ Higuain), Hazard. All. Sarri

Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; da Costa, Hasebe, Rode (71′ De Guzman), Kostic; Gacinovic, Rebic (90’+3 Haller); Jovic. All. Hütter

Arbitro: Hategan

Marcatori: 28′ Loftus-Cheek (C), 49′ Jovic (E)

Ammoniti: Falette (E), Rode (E), Kovacic (C), Azpilicueta (C), Abraham (E), De Guzman (E), Zappacosta (C)

Rigori: Haller (F) -Gol-; Barkley (C) -Gol-; Jovic (F) -Gol-; Azpilicueta (C) -Gol-; De Guzman (F) -Gol-; Jorginho (C) -Gol-; Hinteregger (F) -Rigore parato-; David Luiz (C) -Gol-; Paciencia (F) -Rigore parato-; Hazard (C) -Gol-

Questa sera, alle ore 21:00, allo Stamford Bridge di Londra si giocherà Chelsea-Eintracht Francoforte, semifinale di ritorno di Europa League. I Blues arrivano a questa sfida in leggero vantaggio. Nel match giocato alla “Commerzbank Arena”, infatti, gli uomini di Sarri dopo essere andati sotto a causa del gol di Jovic, hanno pareggiato al 45′ con Pedro. Per accedere alla quinta finale europea della sua storia, dunque, il Chelsea dovrà vincere o pareggiare per 0-0. Qualora il match terminasse sul 2-2, 3-3, e così via, a passare il turno sarebbe il Francoforte in virtù della regola del gol in trasferta. Con l’1-1, invece, la partita si protrarrebbe ai tempi supplementari e se del caso ai calci di rigore.

Come arriva il Chelsea

Il Chelsea giunge a questo match in buona forma. La squadra di Sarri nelle ultime cinque partite tra campionato ed Europa League non ha mai perso, conquistando 2 vittorie e 3 pareggi. Finora, il cammino europeo dei Blues in casa è stato perfetto. Gli inglesi, infatti, hanno vinto sei partite su sei, mettendo a segno ben 18 gol (media di 3 reti a partita) e subendone soltanto 4 (di cui 3 nell’ultima sfida contro lo Slavia Praga).

Come arriva l’Eintracht Francoforte

Il Francoforte non ha alternative: deve espugnare lo Stamford Bridge. Per accedere alla finale, infatti, le Aquile devono vincere o pareggiare per 2-2, 3-3, 4-4 e così via. I tedeschi, però, non stanno attraversando un buon periodo. Nell’ultima sfida di campionato, gli uomini di Hutter hanno perso lo scontro diretto contro il Leverkusen, subendo la bellezza di 6 reti. Il Francoforte manca l’appuntamento con la vittoria dal 18 aprile, quando i gol di Kostic e Rode piegarono il Benfica, regalando la semifinale alle Aquile.

Chelsea-Eintracht Francoforte streaming Sky Go e diretta TV Europa League, dove vedere il match oggi 09/05

Chelsea-Eintracht Francoforte, ritorno della semifinale di Europa League, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno -canale 201- e Sky Sport -canale 252-. Chelsea-Eintracht Francoforte, inoltre, potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Chelsea-Francoforte, le probabili formazioni

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri

Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. Allenatore: Hutter