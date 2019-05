Entella-Pordenone streaming Eleven Sports e diretta TV in chiaro? Supercoppa Serie C oggi dalle 20.30

Primo round della Supercoppa di Serie C: in programma questa sera allo stadio Comunale di Chiavari il match Entella-Pordenone, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

Si affrontano la vincente del girone A e del girone B per il primo confronto della Supercoppa di Serie C, trofeo riservato alle prime classificate dei rispettivi gironi. In questo primo turno, riposerà la Juve Stabia, che invece ha trionfato nel girone C.

I biancocelesti di mister Roberto Boscaglia hanno conquistato la Serie B dopo un acceso confronto con il Piacenza, che si è arreso solamente all’ultima giornata, perdendo contro il Siena e regalando su un piatto d’argento la cadetteria ai liguri, che nel contempo avevano vinto contro la Carrarese.

I neroverdi del tecnico Attilio Tesser invece hanno trionfato nel girone di competenza, con 73 punti all’attivo, staccandosi di ben sei lunghezze sulla Triestina, rimasta ferma a 67: i ramarri festeggiano dunque la prima storica promozione in Serie B, dopo un percorso di progettazione che dura ormai da anni e che ha portato i friulani alla ribalta.

A dirigere l’incontro Entella-Pordenone è stato designato il signor Davide Curti della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo della sezione di Bergamo e Pietro Lattanzi della sezione di Milano.

Entella-Pordenone streaming e diretta TV oggi 11 maggio

La sfida Entella-Pordenone, valida per la prima giornata della Supercoppa Serie C, non verrà trasmessa in chiaro e sarà visibile solamente attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare il pacchetto disponibile “singola gara”, dal costo di 3,90 euro.

Inoltre Eleven Sports mette a disposizione un pacchetto unico per seguire tutte le gare della post season, al costo di 9,90 euro una tantum.