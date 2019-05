FC Barcelona – Cadena SER. Griezmann ha firmato

Secondo la Cadena SER, emittente radiofonica di Madrid, Griezmann avrebbe già firmato il contratto che lo lega al FC Barcelona nel mese di Marzo. La notizia bomba è stata lanciata nel programma radiofonico El Larguero. La notizia, subito smentita dal club blaugrana, ha fatto il giro del mondo in un battibaleno. L’informazione non indica la durata del contratto che il francese avrebbe firmato con la entità di c/Aristides Maillol, né la misura del suo ingaggio. Il programma ha anche assicurato di avere prove documentali dell’avvenuta firma. Il passaggio avverrà a partire dal primo luglio, momento in cui la clausola rescissoria del francese scenderà dagli attuali 200 milioni a 120 milioni di euro.

Come detto, il club azulgrana si è immediatamente precipitato a negare con forza e decisione la notizia giornalistica lanciata dall’emittente radiofonica. Attualmente Griezmann, terminata la stagione con l’Atletico de Madrid con un deludente bottino di zero titoli, lui che aveva rifiutato lo scorso anno il Barça per trionfare in Champions con i colchoneros nella finale casalinga del Wanda Metropolitano, si trova attualmente in ritiro con la nazionale francese con la quale disputerà l’amichevole con la Bolivia domenica 2 Giugno alle ore 21:00 presso lo stadio La Beaujoire di Nantes.

Antoine il 14 Maggio aveva annunciato l’addio al club di Cerezo, anche se non aveva svelato la sua prossima destinazione. Da allora il nome del FC Barcelona ha suonato forte e a più riprese. Alcuni contrattempi, tuttavia, hanno fatto dubitare che questa potesse essere la naturale destinazione del ragazzo. La contestazione ricevuta dal Camp Nou in occasione del suo arrivo con l’Atletico il 6 di Aprile, e sopratutto il veto dello spogliatoio del Barça al suo incorporamento, ancora infastidito dal suo rifiuto, plateale e spettacolarizzato attraverso il documentario La Decision, avevano fatto dubitare che il calciatore potesse realmente vestire la camiseta blaugrana. Adesso questa informazione, questa indiscrezione giornalistica, smentirebbe tutto e chiuderebbe il cerchio (con un anno di ritardo) al trasferimento di Antoine Griezmann al Barça.