FC Barcelona – Suarez operato al menisco

Luis Suarez, delantero del FC Barcelona, è stato operato questo pomeriggio in gran segreto al menisco interno del ginocchio destro. L’intervento è stato effettuato a Barcelona dal traumatologo dottor Ramon Cugat. Non si conosce l’entità dei tempi di recupero del giocatore, ma appare fin troppo chiaro che si perderà le ultime due partite di Liga, contro il Getafe e l’Eibar, oltre all’atto conclusivo della stagione del Barça, vale a dire la Finale di Copa del Rey contro il Valencia in programma al Benito Villararin di Sevilla il 25 maggio. Secondo alcune voci, l’uruguagio potrebbe saltare anche la Copa America in programma in Brasile questa estate dal 14 giugno al 7 luglio.

L’intervento sarà effettuato in artroscopia. Un’operazione del genere, sebbene chiaramente poco invasiva, potrebbe portare ad uno stop di circa sei settimane di stop. I tempi dipendono anche da come procederà l’intervento e da ciò che si incontrerà all’interno del ginocchio una volta iniziata la fase di pulizia della parte meniscale.

Il giocatore soffriva di problemi al ginoccchio sin dalla scorsa estate. Per un certo periodo di tempo era stato ai box nella prima parte della temporada e si era sottoposto ad una cura mantenitiva a base di cellule estaminali che gli avevano permesso di non sentire eccessivo dolore e di riprendere la normale attività agonistica.