Finale Coppa del Re Barcellona Valencia in diretta 25 maggio dalle 21

Una finale che si preannuncia come una delle partite dell’anno quella che vedrà affrontarsi il 25 maggio alle ore 21 Barcellona e Valencia e che si contenderanno l’ambito trofeo nello stadio neutro di Siviglia. Manifestazione molto sentita per gli spagnoli e che vedrà il Barcellona di Leo Messi tentare il “triplete” spagnolo. I catalani in fatti hanno hanno già conquistato la Supercoppa di Spagna e il campionato nel corso di stagione, il Valencia invece a secco di questo trofeo da 10 anni darà sicuramente dura battaglia.

CURIOSITA’ Sabato 25 maggio due appassionati tifosi del Valencia raggiungeranno lo stadio di Siviglia a bordo di una vecchia Fiat 600 in un’iniziativa che ha il nome di “A por la Copa en 600), auto restaurata per l’occasione e coperta dagli autografi dei calciatori più importanti del Valencia nel passato. I chilometri che separano Valencia da Siviglia sono ben 654. Che sia per la squadra del Valencia un portafortuna? Lo scopriremo insieme tra poche ore.

DOVE VEDERLA Ancora una volta Dazn ad acquisire i diritti di un big match, come tutta la Liga di quest’anno, sarà possibile quindi vedere la diretta in streaming sulla piattaforma tramite vari dispositivi tra cui Smartphone, Smart tv, Amazon fire, Google Chromecast etc. (elenco nel dettaglio sul sito).