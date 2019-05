Juventus, Guardiola sarà il prossimo allenatore dei bianconeri

Incontro decisivo tra Paratici e l’entourage dello spagnolo: Pep Guardiola avrebbe accettato l’offerta dei bianconeri e siederà sulla panchina della Juventus.

E’ stato un pomeriggio tormentato in casa Juve: da tempo si parla del futuro allenatore bianconero con Sarri che sembrava in netto vantaggio sulla concorrenza, ma oggi c’è stato un decisivo cambio di rotta. Pep Guardiola è stato avvistato a Milano con tutto il suo entourage ed ha incontrato a Milano all’Hotel Parigi il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ed è stato un incontro decisivo: infatti, grazie ad alcuni indizi, si può capire che lo spagnolo siederà sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

Il primo indizio arriva proprio da Torino perchè la Juventus, il giorno 14 giugno, ha sospeso tutti i tour all’Allianz Stadium segno che ci potrà essere una presentazione o un evento importantissimo per quella data. Un altro indizio arriva dai principali bookmakers: nella giornata di oggi le quote che vedono Guardiola sulla panchina della Juventus si sono drasticamente calate. Guardiola avrebbe già accettato l’offerta dei bianconeri: si parla di un quadriennale da 23 milioni annui offerta pari a quella fatta dal Manchester City che ha provato a blindare lo spagnolo nelle ultime ore. L’asse Guardiola – Juventus è più caldo che mai e l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.