LIVE BISCEGLIE-PAGANESE, CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

Allo stadio Gustavo Ventura la gara di ritorno dei playout di Serie C tra Bisceglie e Paganese: gli azzurrostellati partono con il vantaggio maturato nel match di andata, disputatosi lo scorso sabato al Marcello Torre di Pagani, che ha visto trionfare la compagine di casa per 2-1 in virtù delle reti siglate da Piana e Scarpa, con la complicità di Calandra, intervallata dalla rete del momentaneo pareggio di Scalzone su penalty.

Nell’impianto sportivo pugliese è attesa una carovana di tifosi campani, che hanno letteralmente bruciato tutti i tagliandi messi a disposizione dal club nerazzurro: saranno dunque 583 supporters azzurrostellati al sostegno di Scarpa e compagni.

Non mancheranno di certo i sostenitori di casa, in virtù anche dell’appello del presidente del Bisceglie, Nicola Canonico, che ha invitato tutta la cittadina al Ventura per sostenere i nerazzurri e tentare l’impresa: per i pugliesi un solo risultato a disposizione, la vittoria sulla Paganese, alla quale andrebbe bene anche un pareggio.

A dirigere l’incontro Bisceglie-Paganese è stato designato il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Roberto Avalos della sezione di Legnano e Antonio Catamo della sezione di Saronno. Quarto ufficiale designato il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1.

Probabili formazioni Bisceglie-Paganese

BISCEGLIE (4-3-3): Vassallo; Calandra, Markic, Zigrossi, Giron; Parlati, Giacomarro, Risolo; Triarico, Starita, Cuppone. A disposizione: Addario, Bangu, Beghdadi, Bottalico, Camporeale, Casella, Cuomo, Dellino, Jovanovic, Longo, Mastrilli, Ndiaye, Parlati, Dellino, Scalzone. Allenatore: Rodolfo Vanoli

PAGANESE (4-3-1-2): Santopadre; Tazza, Piana, Stendardo, Perri; Navas, Capece, Gaeta; Scarpa; Cesaretti, Parigi. A disposizione: Galli, Della Corte, Sapone, Cappiello, Diop, Gori, Alberti, Schiavino, Carotenuto, Acampora, Gifford, Gargiulo, Sapone, Nacci, Di Renzo, Della Morte. Allenatore: Alessandro Erra

Tabellino Bisceglie-Paganese

BISCEGLIE: in attesa di comunicazione

PAGANESE: in attesa di comunicazione

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno (Avalos-Catamo; IV: Luciani)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: