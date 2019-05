Modena-Reggio Audace streaming gratis e diretta TV in chiaro, Finale Playoff Serie D oggi 26 maggio dalle 16

Allo stadio Alberto Braglia questo pomeriggio andrà di scena il match Modena-Reggio Audace, Finale dei Playoff di Serie D in programma oggi con fischio di inizio previsto per le ore 16.00.

Chi vincerà nel derby emiliano avrà la ghiotta occasione di entrare a far parte di una cerchia privilegiata di squadre che potranno richiedere, per la prossima stagione, il ripescaggio in Lega Pro.

Si tratta comunque di una prelazione e non di un diritto acquisito, considerato che per l’ammissione nella terza serie italiana sono stati già ampiamente adottati i criteri, che tengono conto, tra le altre cose, anche dell’eventuale retrocessione, nella stagione precedente, della squadra che presenterà una simile richiesta.

Il Modena, dopo aver perso lo spareggio promozione contro la Pergolettese al Silvio Piola di Novara lo scorso 12 maggio, è chiamata a strappare quanto meno il pass per salire di categoria, seppur attraverso la via tortuosa ed incerta del ripescaggio.

La situazione in Serie C non è certamente brillante, ragion per cui gli uomini di mister Malverti, dopo la delusione di due settimane fa, proveranno in tutti i modi a portare la compagine gialloblù nel calcio che conta.

Nella regular season la Reggio Audace non ha mai vinto contro i canarini: si segnalano un successo di misura al Braglia e un pareggio a reti inviolate al Mapei Stadium.

A dirigere l’incontro Modena-Reggio Audace è stato designato il signor Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera della sezione di Lodi e Luca Landoni della sezione di Milano.

Probabili formazioni Modena-Reggio Audace

MODENA (4-2-3-1): Piras; Bellini, Dierna, Perna, Loviso; Zenoni, Rabiu; Montella, Sansovini, Duca; Ferrario. A disposizione: Dieye, Berni, Cortinovis, Ndoj, Pettarin, Calamai, Messori, Spaviero, Letizia. Allenatore: Roby Malverti

REGGIO AUDACE (4-3-2-1): Rossi; Cigagna, Spanò, Rozzio, Bran; Staiti, Cavagna, Pastore; Dammacco; Ponsat, Zamparo. A disposizione: Venturelli, Palmiero, Cozzolino, Casanova, Alvitrez, Cozzari, Piccinini, Onsuji, Sanat, Bardeggia. Allenatore: Mauro Antonioli

Modena-Reggio Audace streaming e diretta TV oggi 26 maggio

L’incontro Modena-Reggio Audace di scena questo pomeriggio 26 maggio con fischio di inizio previsto per le ore 16.00 sarà visibile in chiaro su TRC-Telemodena, al canale 15 per la regione Emilia-Romagna e 827 della piattaforma satellitare Sky.

Inoltre lo spareggio promozione sarà visibile anche in streaming in maniera del tutto gratuita: in tal caso sarà necessario accedere ai siti internet di TRC-Telemodena, che trasmette anche la web TV e consente di visualizzare l’incontro, con la possibilità di usufruire anche della tecnologia di Google Chromecast oppure con l’ausilio della Smart TV.