Partite DAZN 24-27 maggio: menù molto ricco per il finale di stagione

Siamo giunti ormai all’ultimo weekend di maggio dove si giocherà l’ultima giornata di Serie A e di Ligue 1 dove saranno emessi gli ultimi verdetti, la Serie B sarà impegnata con le semifinali di ritorno dei playoff, in Spagna si disputerà la finale della Coppa del Re, in Inghilterra saranno in programma le finali dei campionati Championship, League One e League Two per le ultime promozioni, senza dimenticare i match della MLS Soccer e della J1 League, giunti ormai al giro di boa. Tutto questo sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN dove ci sarà veramente da divertirsi.

Per il massimo campionato italiano tutti in campo per l’ultimo turno che comincerà sabato alle ore 18 tra Frosinone-Chievo con le due squadre retrocesse da alcune settimane e che vorranno chiudere questa sfortunata stagione in maniera positiva per darsi appuntamento poi per alla prossima stagione per essere protagonista entrambe nel campionato cadetto.

Domenica ore 18 altro match ininfluente ai fini della classifica, dove allo stadio Luigi Ferraris di Genova si sfideranno Sampdoria-Juventus. Per il tecnico Massimiliano Allegri sarà ufficialmente l’ultima panchina con la sua squadra bianconera che lascerà dopo aver conquistato il suo quinto scudetto in altrettante stagioni all’ombra della Mole; l’obiettivo della formazione blucerchiati è di far segnare Fabio Quagliarella la sua 27^ rete in questo campionato dove lo ha visto vincere la classifica dei capocannonieri a 36 anni.

Alle ore 20.30 nei posticipi domenicali, sfida cruciale per il Milan impegnata a Ferrara contro la Spal, per cercare quel quarto posto che non è impossibile da raggiungere visto che Atalanta ed Inter stanno solamente un punto avanti in classifica. Ovviamente la squadra di Gennaro Gattuso dovrà fare i tre punti e sperare che una delle due squadre lombarde non faccia altrettanto.

Per la Serie B ci saranno le due sfide di ritorno valide per le semifinali promozioni con il Benevento che dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cittadella, partirà ovviamente favorito, basti pensare che per qualificarsi alla finale gli basterà perfino perdere di misura; mentre la seconda sfida vedrà opposte Pescara-Verona con il match di andata finito a reti bianche che costringeranno i veneti a vincere per proseguire il sogno promozione, altrimenti la corsa la continueranno gli abruzzesi.

In Francia, in programma il 38° ed ultimo turno di Ligue 1 dove l’unico verdetto che manca è la squadra che retrocederà direttamente e quella che farà lo spareggio con la terza classificata della Ligue 2 (una tra Troyes, Paris FC e Lens).

In Spagna concluso il campionato lo scorso weekend, tutto pronto per la finale della Coppa de Re che sarà disputata tra Barcellona-Valencia allo stadio Benito Villamarin di Siviglia (casa del Betis).

In Inghilterra si giocheranno le finali del campionato Championship, League One e League Two che vedranno in campo rispettivamente Aston Villa-Derby County, Charlton Athletic-Sunderland e Newport Country-Tranmere Rovers.

Palinsesto DAZN: le dirette del 24-25-26-27 maggio

Dirette Serie A DAZN 38.a giornata 25-26 maggio



Frosinone-Chievo sabato 25 maggio ore 18

Sampdoria-Juventus domenica 26 maggio ore 18

Spal-Milan domenica 26 maggio ore 20.30

Dirette Serie B DAZN ritorno semifinali playoff 25-26 maggio

Benevento-Cittadella sabato 25 maggio ore 21.00

Pescara-Verona domenica 26 maggio aprile ore 21.00

Dirette Ligue 1 DAZN 38.a giornata 24 maggio

Amiens-Guingamp venerdì 24 maggio ore 21.05

Angers-Saint Etienne venerdì 24 maggio ore 21.05

Caen-Bordeaux venerdì 24 maggio ore 21.05

Digione-Tolosa venerdì 24 maggio ore 21.05

Marsiglia-Montpellier venerdì 24 maggio ore 21.05

Nantes-Strasburgo venerdì 24 maggio maggio ore 21.05

Nizza-Monaco venerdì 24 maggio ore 21.05

Nimes-Lione venerdì 24 maggio ore 21.05

Reims-Psg venerdì 24 maggio ore 21.05

Rennes-Lille venerdì 24 maggio ore 21.05

Diretta Coppa del Re finale DAZN 25 maggio

Barcellona-Valencia sabato 25 maggio ore 21.00

Diretta Championship DAZN finale playoff 17 maggio

Aston Villa-Derby County lunedì 27 maggio ore 16.00

Diretta League One DAZN finale playoff 17 maggio

Charlton Athletic-Sunderland domenica 26 maggio ore 16.00

Diretta League Two DAZN finale playoff 17 maggio

Newport Country-Tranmere Rovers. sabato 25 maggio ore 16.00

Dirette J1 League DAZN 13.a giornata 25-26 maggio

Cerezo Osaka-FC Tokio sabato 25 maggio ore 8.00

Vissel Kobe-Shonan Bellmare domenica 26 maggio 26 maggio ore 8.00

Dirette MLS SOCCER DAZN 25-26-27 maggio

Orlando City-La Galaxy sabato 25 maggio ore 1.08

Real Salt Lake City-Atlanta United sabato 25 maggio ore 3.11

Los Angeles FC-Montreal Impact sabato 25 maggio ore 4.38

Vancouver Whitecaps-FC Dallas domenica 26 maggio ore 1.08

Philadelphia Union-Portland Timbers domenica 26 maggio ore 1.38

FC Cincinnati-New York Red Bulls domenica 26 maggio ore 1.38

New England Revolution-DC United domenica 26 maggio ore 1.38

Minnesota-United- Houston Dynamo domenica 26 maggio ore 2.08

Colorado Rapids-Columbus Crew domenica 19 maggio ore 3.08

Sporting Kansas City-Seattle Sounders lunedì 27 maggio ore 0.20

Toronto FC-San Jose Earthquakes lunedì 27 maggio ore 1.38