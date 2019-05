Nell’ultima giornata del campionato cadetto il Pescara batte 2-0 la Salernitana con reti di Bettella al 78′ e Ciofani al 90′ e si conferma al quinto posto conquistando un posto ai playoff dove incontrerà in casa il Cittadella; i campani invece dopo una finale di stagione disastroso finiscono addirittura al quart’ultimo posto e giocherà lo spareggio playout contro il Foggia. Ricordiamo che tutto potrebbe cambiare se al Palermo fosse confermato il declassamento all’ultimo posto a causa di presunti illeciti amministrativi.

Pescara-Salernitana, il tabellino:

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto (84′ Ciofani), Memushaj, Brugman, Crecco (60′ Bruno), Marras (79′ Antonucci), Mancuso, Sottil. All. Pillon.

Salernitana (4-2-3-1): Micai, Casasola, Mantovani, Migliorini, Lopez, Di Tacchio, Odjer, Anderson D. (81′ Rosina), Anderson A. (60′ Mazzarani), Jallow, Djuric (75′ Calaiò). All. Menichini.

Arbitro: Luigi Nasca di Bari

Marcatori: Bettella 78′; Ciofani 90′

Ammoniti: 74′ Sottil (P); 75′ Casasola (S);

Pescara-Salernitana highlights

In attesa del video

Oggi alle ore 15 ultima giornata del campionato cadetto dove allo stadio Adriatico Pescara-Salernitana si affronteranno in un match decisivo per le sorti delle due squadre.

Il canale di riferimento per guardare l’incontro sarà come sempre DAZN che questa stagione ha trasmesso tutto le partite di campionato in diretta e in esclusiva.

Pescara-Salernitana presentazione del match

Gli abruzzesi, guidati da Giuseppe Pillon, che nelle ultime quattro partite ha ottenuto altrettanti pareggi e ora si trovano al quinto posto in classifica e con una vittoria confermerebbero la posizione attuale, mentre con un pareggio potrebbe essere scavalcato da Spezia e Cittadella (ipotesi difficile visto che affronteranno in trasferta Lecce e Palermo). I granata con gli ultimi risultati negativi si sono complicati la vita e con una sconfitta non solo rischiano di giocare i playout ma rischiano anche la retrocessione diretta che sarebbe clamorosa visto che solo due mesi il club di Claudio Lotito era vicino alla zona playoff. Il neo allenatore Leonardo Menichini dovrà cercare di dare una scossa ad una squadra sprofondata nelle zone pericolose in maniera incredibile.

Pescara-Salernitana: i precedenti e l’arbitro del match

Sono 31 i precedenti tra le due squadre giocati allo stadio Adriatico e vede i padroni di casa in netto vantaggio con 13 vittorie contro le 4 degli ospiti, 14 invece i pareggi. Le segnature vedono avanti ovviamente il Pescara con 40 a 24.

Ultima vittoria abruzzese (1-0) la scorsa stagione grazie ad una rete di Brugman al minuto 80; l’ultimo successo ospite è datato stagione 2004-05 per 2-0 con marcature di Palladino e Galasso; invece ultima divisione della posta risale alla stagione 2015-16 per 1-1 con gol di Valoti e Gabionetta.

L’arbitro dell’incontro sarà Luigi Nasca della sezione di Bari che ha arbitrato il Pescara per 17 volte (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); mentre con la Salernitana sono 8 i precedenti con 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte.

Pescara-Salernitana: formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Mancuso, Sottil. Allenatore: Pillon

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, Casasola, Migliorini, Mantovani, Lopez, Di Tacchio, Odjer, D. Anderson, A. Anderson, Jallow, Djuric. Allenatore: Menichini

Pescara-Salernitana streaming DAZN e diretta TV Serie B

Pescara-Salernitana gara valevole per la 38.a ed ultima giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 15 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.