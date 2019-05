Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Adriatico di Pescara andrà in scena la gara di ritorno della semifinale playoff Serie B 2018/2019 tra Pescara e Verona. Visto il risultato maturato all’andata (0-0), gli abruzzesi giungono a questa sfida in leggero vantaggio. Alla squadra di Pillon, infatti, basterà un pareggio per accedere in finale poiché il regolamento prevede che, in caso di parità, a passare il turno sia la formazione che ha ottenuto un piazzamento migliore al termine del campionato. Discorso diverso, invece, per il Verona. Gli scaligeri hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Come trova il Pescara

La formazione allenata da Pillon giunge a questo match in grande forma. I biancazzurri, infatti, nelle ultime sei partite non hanno mi perso, conquistando 1 vittoria e 5 pareggi. L’ultimo ko del Pescara risale al 7 aprile, quando gli uomini di Pillon vennero sconfitti per 2-1 dall’Ascoli. Il rendimento degli abruzzesi all’Adriatico, finora, è stato eccellente. Il Pescara, infatti, ha chiuso la regular season con il terzo miglior rendimento interno di campionato con 38 punti (11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Come arriva il Verona

Cercare di espugnare l’Adriatico sarà un’impresa tutt’altro che semplice per i gialloblu. Nei 2 precedenti giocatori in terra abruzzese, infatti, il Verona non ha mai brillato, facendo registrare 2 vittorie, 10 pareggi e ben 10 sconfitte. L’ultimo acuto degli scaligeri a Pescara risale al 1993, quando una doppietta di Pippo Inzaghi piegò i biancazzurri. Finora, il rendimento estreno del Verona è stato piuttosto deludente. La squadra di Aglietti ha raccolto solo 5 successi, 6 pareggi e 7 ko. L’ultima vittoria lontano dal “Bentegodi” è datata 8 marzo, giorno in cui i gol di Bianchetti e Henderson espugnarono il “Curi”

Pescara-Verona streaming Dazn e diretta TV Playoff Serie B, dove vedere oggi 26/05

Pescara-Verona, gara di ritorno della semifinale Playoff Serie B, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma questa sera alle ore 21:00 potrà essere seguita in diretta streaming su diversi dispositivi come Smart TV, PC, Tablet e smartphone, scaricando gratuitamente dagli store digitali l’applicazione di Dazn. Per i nuovi clienti il primo mese sarà totalmente gratuito. Allo scadere del periodo di visione si è liberi di scegliere se rinnovare l’abbinamento acquistando il ticket di durata mensile dal costo di 9,99€ o disdire senza costi aggiuntivi.

Pescara-Verona, le probabili formazioni

Pescara (4–3 –3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Sottil, Mancuso.

Panchina: Kastrati, Farelli, Ciofani, Campagnaro, Gravillon, Perrotta, Del Grosso, Bruno, Kanoutè, Antonucci, Monachello, Del Sole, Bellini. All.: Pillon.

Verona (4–3–3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi.

Panchina: Ferrari, Berardi, Marrone, Munari, Pazzini, Balkovec, Lee, Lucas, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti. All.: Aglietti.