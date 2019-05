Pisa-Carrarese streaming gratis e diretta TV in chiaro? Playoff Serie C oggi 22 maggio dalle 20.30

All’Arena Garibaldi è in palio la qualificazione al secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C: a contendersi un posto verso il campionato cadetto sono Pisa e Carrarese, che partiranno dal 2-2 dell’andata, disputatasi domenica scorsa.

I nerazzurri di mister D’Angelo partono con i favori del pronostico, ma l’inaspettato pareggio maturato tre giorni fa non consente di avere la certezza del passaggio del turno: la Carrarese si è dimostrata una squadra ostica, particolarmente pericolosa in fase offensiva.

Nel derby toscano in programma questa sera, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, servirà la grinta e la tenacia: un calo di concentrazione potrebbe costare caro in questa fase della stagione.

A dirigere l’incontro Pisa-Carrarese è stato designato il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Michele Dell’Università della sezione di Aprilia e Aristide Rabotti della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale designato è il signor Daniele Rutella della sezione di Enna.

Probabili formazioni Pisa-Carrarese

PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Meroni, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, De Vitis; Minesso, Masucci, Pesenti. A disposizione: D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Marin, Liotti, Gamarra, Fische. Allenatore: Luca D’Angelo

CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Rosaia, Ricci L., Karkalis, Carissoni; Cardoselli, Varone; Bentivegna, Biasci, Valente; Maccarone. A disposizione: Mazzini, Rollandi, Murolo, Alari, Tavano, Latte Lath, Caccavallo, Piscopo, Fortunati. Allenatore: Silvio Baldini

Pisa-Carrarese streaming e diretta TV oggi 22 maggio

La sfida Pisa-Carrarese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, non verrà trasmessa in chiaro in diretta, ma solo in differita a partire dalle ore 22.30 su RaiSport (al canale 58 del digitale terrestre, disponibile anche in HD al canale 57).

Quindi il match sarà visibile in diretta solamente attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare il pacchetto disponibile “singola gara”, dal costo di 3,90 euro.

Inoltre Eleven Sports mette a disposizione un pacchetto unico per seguire tutte le gare della post season, al costo di 9,90 euro una tantum.