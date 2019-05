Pordenone-Juve Stabia streaming Eleven Sports e diretta TV Supercoppa Serie C, dove vedere il match oggi 25/05

Questa sera, alle ore 18:00, allo stadio Ottavio Bottechia di Pordenone andrà in scena il terzo ed ultimo atto della Supercoppa Serie C 2018/2019 tra Pordenone e Juve Stabia. Al momento la classifica del girone vede: Virtus Entella al comando con 2 punti (i biancocelesti hanno una partita in più); a seguire troviamo Juve Stabia e Pordenone appaiate ad 1 punto. La partita di questa sera, dunque, sarà fondamentale per capire chi tra queste tre squadre si aggiudicherà la Supercoppa. Sia al Pordenone che alla Juve Stabia basterà vincere per conquistare il trofeo. In caso di pareggio, invece, tutte e tre le formazioni chiuderebbero il girone a pari punti. In questo caso per decretare la vincitrice della coppa sarà necessario tenere in considerazione i seguenti criteri: la differenza reti nelle gare di girone; il maggior numero di reti segnate nelle gare di girone; il maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone; il sorteggio.

Come arriva il Pordenone

I neroverdi stanno vivendo un buon periodo di forma. Gli uomini di Tesser non perdono una partita dal 26 gennaio, giorno in cui vennero superati dal Rimini per 2-1. Da quel momento in poi i Ramarri hanno totalizzato 5 vittorie e 10 pareggi. In casa il Pordenone ha evidenziato un rendimento ottimo. In diciannove partite, infatti, i neroverdi hanno fatto registrare 11 vittorie, 5 pareggi e sole 3 sconfitte.

Come arriva la Juve Stabia

Dopo l’ininfluente sconfitta subita per mano della Virtus Francavilla, sabato scorso le Vespe hanno pareggiato per 2-2 contro la Virtus Entella. Finora, il cammino della Juve Stabia lontano dal “Menti” è stato eccellente. Con 37 punti in 18 partite (10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta), infatti, la squdra di Caserta ha chiuso il campionato con il miglior rendimento esterno del girone C. L’ultimo, nonchè unico, ko esterno risale al 17 marzo contro il Catania (1-0 con gol di Lodi).

Pordenone-Juve Stabia streaming Eleven Sports e diretta TV Supercoppa Serie C, dove vedere il match oggi 25/05

Pordenone-Juve Stabia, ultima giornata della Supercoppa Serie C, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Eleven Sport. Il match in programma questa sera alle ore 18:00, sarà visibile in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando l’applicazione di Eleven Sports. Per seguire Pordenone-Juve Stabia, dunque, sarà necessario acquistare il ticket valido per la singola partita dal costo di 3,99€.

Pordenone-Juve Stabia, convocati

Pordenone: Portieri: Bindi, Lonoce, Meneghetti;

Difensori: Barison, Bassoli, De Agostini, Florio, Frabotta, Nardini, Semenzato, Stefani, Vogliacco;

Centrocampisti: Bombagi, Burrai, Damian, Gavazzi, Misuraca, Zammarini;

Attaccanti: Berrettoni, Candellone, Germinale, Magnaghi, Rover.

Juve Stabia: Portieri: Branduani, Omobono, Venditti;

Difensori: Dumancic, Ferrazzo, Marzorati, Schiavi, Troest;

Centrocampisti: Calò, Castellano, Lionetti, Mastalli, Mezavilla, Vicente, Viola;

Attaccanti: Canotto, Di Roberto, Elia, El Ouazni, Melara, Paponi, Sinani, Torromino.