UEFA Euro Under 21 fa tappa al Giro d’Italia

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato che domani a Bologna, presso il cortile Guido Fanti, il photobooth del torneo continentale di calcio Under 21 è disponibile per gli appassionati e i tifosi.

Bologna è già in festa per la partenza del Giro d’Italia, che rappresenta l’avvio di un’estate di grandi eventi sportivi nel capoluogo emiliano, perché il 16 giugno, infatti, sarà lo stadio ‘Dall’Ara’ ad ospitare la gara inaugurale di UEFA Euro Under 21 fra Italia e Spagna. A Bologna sono in programma ben quattro partite, compresa una delle due semifinali.

Domani, in piazza Maggiore, dove ci sarà il via della cronometro che porterà il Giro d’Italia a San Luca, il photobooth dell’Europeo Under 21 aspetta appassionati e curiosi dalle 9:00 alle 18:00 presso il cortile Guido Fanti.

Sempre a Bologna, 8:30 alle 17:30, la Coppa originale dell’Europeo sarà esposta allo stand presente a Villa Pallavicini, dove sono in corso le Miniolimpiadi per 4200 studenti provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

Uno stand che offre esperienze esclusive perché grazie alla realtà virtuale, indossando appositi visori, sarà possibile effettuare un tour delle cittá ospitanti il torneo, visitandone i luoghi più noti e “giocando” con alcuni degli Azzurrini del CT Di Biagio: Riccardo Orsolini, Rolando Mandragora e Manuel Locatelli.

All’interno del villaggio gadget dell’Europeo ed un artista di street-art che creerà un’opera dedicata all’Europeo.